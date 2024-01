Manželský pár ze Spojených arabských emirátů se zrovna vracel do blízkého hotelu. Střelec zřejmě ze střechy budovy nejprve zasáhl muže.

„Poté, co byl al-Ali zasažen do ramene a klíční kosti, al-Mahrazíová popadla dcery, desetiletou Maryam a osmiletou Latifu, ve snaze dostat je z dohledu střelce. Když se pak vracela k al-Alimu, zasáhly ji dvě střely. Protrhly jí plíce, střevo a játra,“ uvedl emirátský server The National.