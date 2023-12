Střelec je produkt inkluze, prohlásil Kobza. Nehoráznost, reagoval Rakušan

„Podle médií úspěšný absolvent FF UK, která je základnou elity progresivismu a je známá tím, že naskočí na jakoukoliv šílenost z EU (v tomto směru protesty filozofů proti klimatickým cyklům planety byly obzvláště tragikomické), sebere doma zbraně a jde vystřílet svoji školu, své kamarády a spolužáky. Není to tedy žádný konzervativní dezolát, Putinův agent či podporovatel SPD, ale špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství,“ napsal Kobza v příspěvku na Facebooku, který byl později smazán. Na příspěvek upozornil server Novinky.cz.

„V souvislosti s vyjádřením SPD Jiřího Kobzy ve věci nedávného tragického útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hnutí SPD uvádí, že názory poslance Kobzy reflektují jeho osobní postoje, nikoliv postoje hnutí SPD,“ uvedla mluvčí SPD Barbora Šťastná.

Kobza se do truchlících studentů i samotné Filozofické fakulty, kde minulý týden došlo k tragédii, dále navážel. Fakultu označil za „podivnou instituci“ a nyní se podle něj nabízí otázka, „co se vlastně na FF UK učí“. Kobza také mluví o „indoktrinačním programu nenávisti“ a naznačil také, že je na fakultě „v přípravě další střelec“.

Za útočná slova na Filozofickou fakultu, která se dosud vyrovnává z tragédií, při níž zemřelo 14 lidí, si Kobza vysloužil kritiku politiků i veřejnosti. Ministr vnitra Vít Rakušan označil Kobzova slova za nehoráznost.

„Debata o tom, co v důsledku útoku z minulého týdne ve fungování naší společnosti změnit, jak pravděpodobnost takových tragédií minimalizovat, je přirozená, legitimní a potřebná. A nepochybně bude v následujících týdnech probíhat. Chtěl bych ale všechny požádat, abychom tragédii nezneužívali. Například k útoku právě na tu skupinu lidí, kteří se stali terčem násilí. To, co napsal pan Kobza, považuju za nehoráznost,“ uvedl Rakušan na sociální síti X.

Na Kobzovy útočné komentáře na instituci nejstarší české univerzity reagoval i ministr školství Mikuláš Bek. „Zdráhám se o lidech přemýšlet jako o ‚produktech‘ čehokoliv včetně školství, a to platí i o poslanci Kobzovi. Považuji však za nezbytné zastat se Filozofické fakulty UK. Je to pluralitní akademická instituce hodná úcty a v tuto chvíli i tiché empatie,“ napsal Bek.

„Kolega Kobza musel požít víc, než se na vánoční svátky sluší,“ reagoval na poslance bývalý ministr školství Petr Gazdík.

K tragédii na fakultě v Praze došlo ve čtvrtek 21. prosince, kdy střelec zabil 14 lidí a další desítky zranil. Zemřel i on sám. Podle zjištění policie i přiznání v dopise na rozloučenou střelec zavraždil také muže a nemluvně v Klánovickém lese. Češi přispívali do sbírek na pomoc obětem vražd v Klánovicích i na fakultě.