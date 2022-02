Kvóty na migranty nebudou, říká francouzský velvyslanec. Macron si z Moskvy odnesl dva poznatky

Lidovky.cz: Má a může hrát Evropa a EU roli v ukrajinské krizi?

Samozřejmě že Evropa tam má roli a hraje tam roli. Návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Moskvě a následně v Kyjevě, dále návštěvy ohlášené německým kancléřem Olafem Scholzem a rovněž návštěva českého ministra zahraničí Jana Lipavského na Ukrajině, stejně tak jako obnovení jednání v normandském formátu to jasně ukazují. Mimo to Unie dodává Ukrajině pomoc ve výši 1,2 miliardy eur, je tu speciální finanční pomoc pro Kyjev. Všechny členské státy úzce koordinují svoji pozici a ukazují jednotu jak uvnitř EU, tak v NATO, jakož i při jednotném vystupování se Spojenými státy. Všechny unijní země chápou, co je na Ukrajině v sázce: je to otázka územní celistvosti a otázka, zda jsou tady nějaké sféry vlivu, které by měly být uznány. Svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny by měla být respektována a plně dodržována a neměly by tu být žádné uznávané sféry vlivu. Evropská unie je v tom jednotná a je rovněž připravena přijmout masivní sankce proti Rusku, pokud Rusko naruší ukrajinskou územní celistvost. Země EU také podporují činnost Německa a Francie v takzvané normandské čtyřce a jejich snahu obnovit minské dohody, které byly pokusem ukončit konflikt na východní Ukrajině.