FSV láká studenty k zapojení do aktivních záloh. Dostanou školní kredity navíc

„Mělo by být samozřejmostí, že mladí jsou členy aktivních záloh a podílejí se na naší obraně. A samozřejmostí by mělo být, že univerzita jakožto instituce placená z veřejných peněz jim v tomto vychází vstříc,“ řekl serveru iRozhlas.cz Jan Kofroň z Institutu politologických studií FSV UK.

Iniciátor nápadu studujících „záložáků“ Kofroň odhaduje, že na jeho domovské fakultě půjde o nízké desítky studentů.

Fakticky jde o analogii praktických stáží. „V tomto konkrétním případě student splní předmět po absolvování alespoň sedmi dní výcviku jako člen Aktivních záloh Armády České republiky. Kurz odpovídá třem kreditům,“ dodala Nikola Havlová z tiskového oddělení fakulty.

I když jde o iniciativu Fakulty sociálních věd, tento volitelný předmět si teoreticky mohou zapsat studenti z celé Karlovy univerzity napříč fakultami.

Spolupráci s Fakultou sociálních věd ocenila i armáda. „Možnost získání kreditů za absolvování výcviku aktivní zálohy jako volitelného předmětu je iniciativa Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kterou armáda velice vítá, a doufáme, že inspiruje i další vysoké školy,“ řekla iROZHLASu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Do obrany země se mohou Češi dobrovolně zapojit několika způsoby - stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Nejnovější formou je takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, musí bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, absolvoval by i výcvik.