ANALÝZA: Fúze resortů není tak snadná, vyžaduje změnu zákona i fyzické sloučení. Je to práce na roky

Praha Podle původního plánu měl v úterý dopoledne ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) spolu s premiérem slavnostně spouštět stavbu přístavu na Moravě. V pondělí večer už věděl, že z výletu nic nebude – Andrej Babiš (ANO) navrhl prezidentovi jeho odvolání a Miloš Zeman je přijal. Důvodem odvolání je, jak premiér uvedl, manažerské pochybení v zadání zakázky na elektronické dálniční známky.

Státní fond dopravní infrastruktury dodavatele nevybíral v otevřeném tendru, zvolil si ve zúžené poptávce firmu Asseco, která si za práci řekla 400 milionů korun, když na Slovensku totéž dodává za zlomek.

„Hrubě se mi ta zakázka nelíbí, udělám vše pro to, aby byla zrušena. Ministerstvo dopravy zakázku neustále obhajuje, ale nastalo tam plno pochybení. Pan ministr chybu nepřipouští. Je pracovitý, ale projekt manažersky nezvládl,“ sdělil Babiš.

Fond dopravy podepsal mnohamilionovou smlouvu, aniž by to s kýmkoli konzultoval. Do tendru neviděl vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla ani odbor hlavního architekta při ministerstvu vnitra. Přitom resorty mají povinnost předkládat architektovi každý IT projekt, který stojí víc než šest milionů ročně či 30 milionů na pět let. Státní fond se bránil, že se na něj povinnost nevztahuje, což je čistě dle litery zákona pravda, ale Babiš to odmítl jako formalismus. Je zvykem, že se resortní organizace i tak chodí poradit.

Ministerstvo dopravy bude řídit šéf resortu průmyslu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), premiér počítá, že natrvalo. „Měli jsme kdysi ministerstvo hospodářství. Personálním propojením může být perspektivně připravena fúze resortů,“ uvedl Babiš.



To ale není tak snadné: musela by se schválit změna kompetenčního zákona a fyzicky provést sloučení úřadů. I kdyby se to stalo, je to práce na roky.

O sloučení dopravy s průmyslem se debatovalo už za vlády Petra Nečase (ODS). Plán skončil spolu s kabinetem, ale i kdyby ne, bylo zřejmé, že to nepůjde snadno. Úřady se brání tak velké změně, která by nevyhnutelně znamenala reorganizaci a propouštění. Navíc v politických kuloárech panuje přesvědčení, že otevírat kompetenční zákon je jako budit kobru. Jak se to jednou udělá, každý se ozve s nějakým nárokem a výsledek se nedá předvídat.

Ministerstva průmyslu a dopravy patří k investičně nejrobustnějším, platí to i pro objem evropských dotací, jež mají k dispozici. Pro Havlíčka bude i fyzicky náročné zvládat řízení obou – budovy jsou sice blízko, deset minut svižnou chůzí, ale jeden dům to jednoduše není. Průmysl má svoje velké výzvy: digitalizaci a internetizaci byznysu; doplnit si k tomu ještě zanedbanou dálniční infrastrukturu je obrovský úkol.

Havlíček nálož nové agendy přijal srdnatě. „Transformace do jednoho ministerstva byla do budoucnosti plánovaná, “ řekl s tím, že třeba v problematice stavebnictví se resorty potkávají.

Kontrola všech projektů

Havlíček a Kremlík nastupovali do Babišovy vlády společně. Ale zatímco ten první se záhy vypracoval na vicepremiéra a teď i „dvojmocného“ ministra, druhý od počátku vyvolával u Babiše nelibost. Včera premiér Kremlíka pochválil za pracovitost, ale nikdy k němu nepřilnul. I kvůli chybám, jichž se dopouštěl.

Typicky když přijel k nedozírné frontě lidí, kteří se chtěli na Žofíně naposledy rozloučit s Karlem Gottem, vystoupil z auta s majáčkem a všechny předběhl. Před zraky naštvaných lidí i novinářských kamer. Pro premiéra, který si zakládá na tom, že létá ekonomickou třídou, červený hadr.

S aktuální zakázkou na elektronické dálniční známky, poslední kapkou, která Kremlíka vyplavila z úřadu, je to podobné. Babiš si potrpí na to, že hnutí ANO rozjížděl na protikorupčním étosu. „Takové nakládání s veřejnými penězi je nepřijatelné,“ uvedl Babiš. K rezignaci vyzval i prvního náměstka ministra Tomáše Čočka a šéfa Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyňka Hořelicu.

Ve druhém sledu po odstavení ministra bude premiér s Havlíčkem řešit, jak se vypořádat s neprůhlednou a drahou zakázkou. Stát se pokusí smlouvu zrušit či zlevnit. Nejde jen o e-shop, kde se elektronické viněty mají prodávat, buduje se celá platforma, v níž bude mít správce data.

Babiš nechtěl předjímat, jaký bude další postup, právníci analyzují možnosti. Musí se to ale dít rychle, e-známky mají řidiči využívat od roku 2021. Vypsat teď otevřenou soutěž v takových časových podmínkách je prakticky nemožné, navíc by se firma Asseco zřejmě domáhala ušlých peněz.

V pondělí dopoledne byl za premiérem podnikatel v IT Tomáš Vondráček s nabídkou, že se skupina programátorů o víkendu sejde a vyrobí státu řešení na míru a zdarma. To jde jen o e-shop, celý systém se tím nevyřeší, nicméně může zlevnit. Příznačné bylo už to, že na schůzce Babiše s Vondráčkem dosluhující ministr absentoval – nikdo ho nepozval.

Odvolaný ministr večer uvedl, že premiérovo rozhodnutí respektuje. „Věřil jsem, že SFDI má zakázku pod kontrolou. Proto jsem oponoval v otázce jejího zrušení,“ dodal.

Kremlíkova kauza má ještě jeden pobočný efekt. Předseda vlády nařídil všem ministrům, aby předložili podrobný raport o všech IT zakázkách, které v úřadě udělali. U velkých ministerských projektů ale platí, že procházejí pečlivým rozborem hlavního architekta e-governmentu, což je Petr Kuchař – člověk, který v oboru podniká, ví, jaké ceny jsou realistické, a nezmate ho „ajťácký“ slovník.

Hlavní architekt nemá oprávnění nařizovat úřadům cenu, ale může po nich chtít – a chce – aby náklady rozepsali do nejtitěrnějších položek. „S tím bývají problémy, obviňují mě, že se jim vměšuju do věcí. Ale máme zákonnou kompetenci, takže poslechnout musejí. Jinak od nás nedostanou kladné stanovisko, to se zobrazí ve zprávě, která jde na vládu, a nikdo nechce být vidět v takové souvislosti,“ popsal LN již dříve Kuchař. Jeho pozice zesílí – jednak ze zákona, který začne účinkovat teď v únoru, a jednak premiérovou intervencí.