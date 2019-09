Garáže pod Koněvem? Hoax, který zopakoval i Zeman, má původ v 13 let starých studiích

PRAHA V uplynulých týdnech se objevila domněnka, že za snahami o odstranění sochy maršála Koněva stojí plány na vybudování podzemních garáží pod náměstím Interbrigády, kde se pomník nachází. Že chce Praha 6 postavit na místě sochy parkování, zmínil i prezident Miloš Zeman na TV Barrandov. Spekulace ale vychází z víc než deset let starých studií. Ve čtvrtek padne ohledně Koněvova pomníku verdikt zastupitelstva městské části.

Server Lidovky.cz pro vás zmapoval, z jakých faktických pramenů teorie vychází.

Úvahy o vybudování parkovacích prostor pod náměstím, na kterém stojí Koněvova socha, sahají už zhruba do půli devadesátých let. „V daném prostoru se o garážích uvažovalo už v roce 1994. Není to nic nového,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Reálné obrysy ale projekt dostal až o dekádu později. Okolo roku 2005, kdy „šestku“ vedl budoucí ministr životního prostředí v Nečasově vládě Tomáš Chalupa z ODS, začala radnice uvažovat o stavbě velkokapacitních garážových komplexů, celkem chtělo vedení Prahy 6 provozovat zhruba 2000 parkovacích míst.

Jedna varianta byly garáže pod Dejvickou ulicí, další pod prostranstvím před hotelem International a třetí právě pod náměstím Interbrigády. Vize byla taková, že všechny varianty budou mít přímý nájezd z hlavních tříd a nepřivedou tak do míst další dopravu. Městským plánovačům ale překazilo plány pozdější rozhodnutí radnice. Projekty by měli realizovat soukromí investoři.



S Koněvem jsme počítali, říká architekt

Studie pro umístění podzemních garáží na několika místech Prahy 6 zpracovávala v roce 2006 kancelář VHE a spol. architekta Klimenta Valoucha. Ten pro server Lidovky.cz uvedl, že celý projekt byl teprve v přípravné fázi. „Nešlo o nic konkrétního, proto byly naše studie spíše ověřovací,“ řekl Valouch.

Existenci sochy tehdy prý ještě nebylo téma. „ Počítalo se s tím, že socha zůstane na svém místě, alternativně se uvažovalo i s jiným využitím prostoru, ale řešily se především garáže samotné ,“ uvedl architekt. I proto si myslí, že současná debata ohledně kontroverzního památníku s projektem garáží nesouvisí.



Podobné projekty podle architekta Valoucha vždy naráží na finanční náročnost, kdy jedno podzemní parkovací místo vyjde v přepočtu na více než milion korun. „Druhá věc je odpor místních, to je evergreen. Lidé z okolí kopání v podzemí nikdy nenesou libě, a takovéto záměry bývají obtížně projednatelné,“ uzavřel Klement Valouch.



„Politici hledají konečné řešení, dva roky kopání do země je nezajímá,“ potvrdil serveru Lidovky.cz architektova slova bývalý úředník, který tehdy s projektováním pomáhal a který si nepřál být jmenován. Celá vize nakonec spadla pod stůl po nových volbách.

Není ale všem dnům u těchto projektů konec. Podle zjištění serveru Lidovky.cz se varianta garáží pod Dejvickou ulicí opět vrací do hledáčku vedení městské části. Pro tento záměr byla už zřízena i pracovní skupina. Varianta parkovacích míst pod náměstím Interbrigády je ale dle zdrojů serveru Lidovky.cz definitivně u ledu.

‚Plácek pro srocování komunistů‘

Podle mluvčího Šrámka se na projekt někdo rozpomněl a rozhodl se použít ho v současné kauze proti Praze 6. „Takhle vypadají fake news. Když se do jednoho terče, v tomto případě starostu Koláře, pustí padesát střelců od Jiřího Ovčáčka, přes Jaroslava Foldynu až ministry ruské vlády, tak se tlaku velmi špatně čelí,“ řekl Šrámek.

Videopřenos z demonstrace za zachování sochy maršála Koněva na jejím místě

Historky o garážích se v rozhovoru na televizi Barrandov chytl i český prezident Miloš Zeman. „Doslechl jsem se, že na tom místě mají být vybudovány podzemní garáže. Je-li tomu tak, je to velice cynický důvod pro odstranění sochy maršála Koněva,“ prohlásila česká hlava státu.



Koněv out, Kutlvašr in Ve stejnou dobu řeší na Praze 4 zcela opačný problém. Vedení městské části by rádo postavilo sochu generálovi Karlu Kutlvašrovi, který velel Pražskému povstání v roce 1945. Po válce pracoval jako noční hlídač v Nuselském pivovaru až od své smrti v roce 1961. Právě tam by socha generála a legionáře měla stát. Po Kutlvašrovi je už pojmenované náměstí vedle Nuselské radnice.

Podle Šrámka to vypadá, že tlak z různých míst na radnici Prahy 6 byl koordinovaný, nechce ale spekulovat, odkud mohl přijít. Záměrem debaty o budoucnosti Koněvovy sochy podle něj ale nebylo vyvolat kontroverzi. „Startovat mezinárodní konflikt stavbou garáží je přeci nesmysl. Poštvat si proti sobě kvůli pár parkovacím místům celou Ruskou federaci by bylo velmi netaktické,“ míní Šrámek.

Zároveň ale dodává, že by radnice s náměstím Interbrigády ráda něco udělala. „Ostatně, aby to byl jen plácek, kde se srocují komunisté, to by byla škoda,“ uzavřel mluvčí.



Zastupitelstvo Prahy 6 zasedne ve čtvrtek od 10 hodin. Na jedenáctou je už starostou Kolářem pevně naplánován bod „Pomník maršála Koněva“, během nějž může zastupitelstvo o osudu rozporuplné sochy definitivně rozhodnout. Od desíti bude u maršálovy sochy probíhat demonstrace proti zakrývání i transportu sochy. Jeden ze scénářů je i odeslání maršálovy sochy do Moskvy, což je návrh Koněvovy dcery Nataljy.