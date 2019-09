Účet za transport Koněva. Účet za převoz sochy do Moskvy vyjde odhadem na 150 tisíc korun

PRAHA Zájem o odvoz kontroverzní sochy maršála Koněva do Moskvy projevila jeho dcera Natalja. Převoz ztvárnění sovětského stratéga zpět „do vlasti“ by vyšel odhadem na 150 tisíc korun. Městská část Praha 6 zatím případné financování odvozu sochy do Ruska řešit nechce, případný odsun díla ale bude řešit ve čtvrtek na zastupitelstvu.

Čtyřiasedmdesát let od chvíle, kdy vstoupila sovětská vojska maršála Ivana Stěpanoviče Koněva do Prahy, aby ji osvobodila od německé okupace, by mohla socha vojenského stratéga putovat opačným směrem. Tedy do Moskvy. Navrhla to v ruských médiích Koněvova dcera Natalja. „Ze strany paní Koněvové se jedná o vstřícný a moudrý krok, který by situaci jistě zklidnil,“ uvítal návrh starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), kterého označil ruský ministr kultury Vladimir Medinský za nacistu. Částka za přepravu sochy zpět „do vlasti“ by přitom nemusela být astronomická.

Server Lidovky.cz oslovil jednu z logistických firem, která se zabývá mezinárodní přepravou nadměrných nákladů. Kvůli mediální exponovanosti kauzy si její majitelé nepřáli, aby bylo použito její jméno, nicméně poskytli alespoň hrubý odhad ceny transportu sochy do Moskvy.



Z bronzu odlitý Koněv váží podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka mezi 200 až 300 kilogramy, a to především díky tomu, že je socha dutá. Pro potřeby finanční náročnosti případné akce byl použit odhad výšky uměleckého díla 3,5 metru. Veškeré práce by v pomyslném scénáři vykonávala transportní firma.

Sundat jeřábem, zabezpečit a odeslat do Moskvy

„Manipulace jeřábem, demontáž a naložení na přistavenou techniku by pravděpodobně trvalo přibližně dvě hodiny,“ řekl serveru Lidovky.cz vedoucí provozu přepravní společnosti. Sto dvacet minut práce by si vyžádalo 16 350 korun.



Maršálovu sochu by bylo následně potřeba uložit bezpečně do návěsu kamionu, případně do kontejneru, a dále zajistit pro další přepravu. To by přišlo na dalších 12 tisíc.

„Samotná přeprava v uzavřeném prostoru z Prahy do Moskvy by přišla na dalších 98 tisíc korun,“ vyčíslil Koněvovu cestu do Moskvy pracovník osloveného přepravce, podle něhož by doprava kamionem vyšla levněji než letadlová, vlaková či lodní. Tím by se celkové náklady vyšplhaly na celkových 126 350 korun, s připočtením poplatků za povolení dopravy v Rusku se tedy kompletní suma pohybuje okolo 150 tisíc korun. Plátce těchto nákladů ale zatím není jasný.

Natalja Koněvová, dcera maršála Koněva.

„Zatím jsme žádnou oficiální nabídku nedostali. Přesun sochy jsme Rusům nabízeli už dříve a opakovaně. Vždy odmítali,“ řekl serveru Lidovky.cz starosta Kolář. Spekulace ohledně financování Koněvova odsunu považuje za předčasné, přesto by ho uvítal. „Touto možností se jistě budeme zabývat na čtvrtečním zastupitelstvu,“ doplnil.



Natalja Koněvová ale není jediná, kdo o dílo sochaře Zdeňka Krybuse projevil zájem. „Ozvali se nám různí zájemci ze soukromých muzeí v ČR, zahraniční žádost nemáme dosud oficiálně ani jednu,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí Šrámek. Zahraničním zájemcem by ovšem mohla být právě Koněvova dcera.

Natalja Koněvová začátkem tohoto týdne na stránkách ruského armádního týdeníku Zvezda oznámila, že se pokusí dostat památník svého otce z Prahy. „Zatímco se Češi hádají o výklad vlastních dějin, dostali jsme nápad převézt pražský památník do Ruska,“ uvedla Koněvová s tím, že na rozhodnutí pražských úřadů o osudu sochy nehodlá čekat. Pomník by prý mohl stát na moskevské ulici Maršála Koněva.