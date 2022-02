Pandemická pohotovost zůstane, dokud ji potřebují školy, uvedl ministr Gazdík

„Pandemická pohotovost je jakýsi obecný rámec, který umožňuje určitá opatření. Toto by bylo jedno z nich. Já chci garantovat za vládu, že v případě, že skutečně by ve školách bylo potřeba toto opatření, tak vláda pandemickou pohotovost nevypne, i kdyby to mělo být jenom toto opatření podle tohoto zákona. Dokud to bude potřeba, tak prostě k tomu nedojde,“ řekl Gazdík na dotaz místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky během schvalování návrhu zákona o nové pravomoci ředitelů škol.

Růžička s odkazem na středeční sněmovní schvalování pandemické novely poukazoval na to, že z debaty vyplývá, že se vláda chystá „pandemickou pohotovost vypnout během týdne“. Tázal se, co nastane potom, co ředitelé čerstvě získanou pravomoc ztratí.

Premiér Petr Fiala po středečním schválení pandemické novely uvedl, že kabinet předpokládá, že na únorové schůzi Sněmovny zrušení stavu pandemické pohotovosti navrhne. Přesné datum podle něho teprve určí s ohledem na vývoj koronavirové epidemie. Schůze začíná v polovině února a skončí začátkem března.

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že nastaví časový plán rušení protiepidemických opatření vydaných podle pandemického zákona ve druhé polovině února. „Na základě epidemiologických dat se rozhodne, na kdy vláda konec pandemického stavu navrhne dolní komoře, která o něm následně bude rozhodovat,“ uvedlo.

Stav pandemické pohotovosti zavedl pandemický zákon a platí s jeho účinností od konce loňského února. V době pandemické pohotovosti může ministerstvo zdravotnictví vydávat mimořádná protikoronavirová opatření, která z pandemického zákona vycházejí. Zákon uvádí, že stav pandemické pohotovosti může ukončit nebo znovu obnovit Sněmovna na návrh vlády nebo nejméně 40 poslanců.