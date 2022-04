Syrový je zapomenutá legenda, říká historik Stehlík. Zároveň vysvětluje okolnosti vzniku fotky s Hitlerem

Lidovky.cz: Jaká byla role generála Syrového během nacistické okupace Československa?

Podstatný byl podzim 1938. Během Mnichova a demise tehdejší Hodžovy vlády 22. září Syrový nastupuje do funkce předsedy vlády. Po abdikaci prezidenta Beneše fakticky zastupoval hlavu státu, a to až do volby nového prezidenta Emila Háchy v listopadu 1938. Během německé okupace se Syrový do žádné kolaborace nezapojil. S Němci v kontaktu nebyl. Poválečné obvinění z kolaborace bylo nesmyslné a vykonstruované. Za údajnou vinu mu kladli, že vyjednával s Německem o prodeji československého vojenského materiálu, zejména těžkého dělostřelectva. Jednání však nedospěla do závěru. Velká Británie a Francie předtím odmítly tento materiál.