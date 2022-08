Geotermální energii můžeme získávat i my. Byť to nebude lehké ani levné, míní klimatolog Farda

Lidovky.cz: Častou otázkou nyní je, zda za největší lesní požár v Česku může klimatická změna. Zeptám se trochu jinak – existuje vůbec šance, že by požár v Českosaském Švýcarsku nesouvisel se změnou klimatu?

Samozřejmě, šance je vždycky. Různé extrémní jevy jako tornáda, velké průtrže mračen nebo sucha můžeme změně klimatu připisovat pouze procentuálně. Jinými slovy – těch jevů přibývá, stejně jako roste jejich intenzita, ale zároveň je jasné, že tu byly historicky i v minulosti. Lze tak předpokládat, že část z nich má, když to tak řeknu, přírodní původ bez ohledu na změnu klimatu. Ale i klimatická změna tyto jevy dále přivádí do větších extrémů.