Koalice se shodla na jméně nového šéfa GIBS. Povede ji Hendrych, současný náměstek

Hlídá totiž prohřešky policistů, celníků a příslušníků Vězeňské služby. Od září by ji měl vést Vít Hendrych, současný náměstek ředitele GIBS. Návrh na jeho jmenování musí podepsat premiér Petr Fiala.

„Včera (v úterý - pozn. redakce) se koalice dohodla, že inspekci povede Hendrych. Je to nejlepší volba. Pro informaci to tam jako mimořádný bod předložil národní bezpečnostní poradce,“ řekl webu Lidovky.cz zdroj blízký koalici. Další zdroj pak potvrdil, že ve finále se z několika kandidátů našla shoda právě na Hendrychovi. Za Hendrycha se přimlouval i bezpečnostní ředitel ČEZ Daniel Rous.

K energetickému gigantu měl ostatně Hendrych v minulosti blízko. Několik let tam působil jako manažer. Delší část kariéry ale strávil v bezpečnostních složkách. Původně začínal v policii a následně řadu let pracoval i v Bezpečnostní informační službě (BIS). Se státní správou přišel do kontaktu, když v letech 2015 až 2018 zastával post bezpečnostního ředitele na ministerstvu dopravy. Od roku 2019 je v GIBS.

Hendrych na dotazy redakce nereagoval. Vládní mluvčí Václav Smolka pouze stručně uvedl: „O postupu ve věci jmenování ředitele GIBS budeme včas informovat.“

Původně byl v hledáčku na pozici ředitele GIBS i šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Pro mnoho lidí z bezpečnostní komunity však volba takto vrcholného policisty do čela GIBS nebudila důvěru kvůli silným vazbám dovnitř policejního sboru.

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval do generálských hodností sedm mužů z řad vojáků, hasičů či policistů. Do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka JUDr. Bc. Radima Dragouna, Ph.D., ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. (28. října 2019)

Hendrych by měl nahradit současného ředitele GIBS Radima Dragouna, kterému vyprší pětiletý mandát letos v srpnu. Část koaličních politiků jej spojuje s érou Andreje Babiše. Do funkce byl sice jmenován expremiérem, ale stalo se tak na základě otevřeného výběrového řízení a lidé z justice Dragouna považuji za nestranného profesionála. Proti jeho pokračování se nicméně stavěla podle informací webu Lidovky.cz například TOP 09. Dragoun by i tak mohl zamířit na jiný vlivný post. A sice na nedávno uvolněnou pozici vrchního žalobce v Olomouci. Na GIBS přišel z pozice lounského okresního zástupce, nyní by se k žalobcům mohl opět vrátit.