Šéf GIBS: V kauze IKEM jsme na stopě policisty. Vyšetřování je nezávislé, s Fialou jsem se dva měsíce neviděl

„Je to předmětem vyšetřování, doposud to není vyloučeno,“ říká Hendrych, jehož podřízení v říjnu obvinili bývalého ředitele IKEM Michala Stiborka z vydírání.

Lidovky.cz: Dostal jste nějaký pokyn shora, jak máte řešit kauzu IKEM, ve kterém jsou stíháni exředitel Michal Stiborek a jeho dva spolupracovníci?

Žádný pokyn shora neexistuje. S existencí kauzy IKEM jsem se seznámil teprve v momentě, kdy jsem byl jmenován do funkce ředitele. V tomto období přešla kauza do otevřené fáze. Prověřování i vyšetřování u nás probíhá nezávisle. Informace o něm se nešíří ani uvnitř GIBS.

Lidovky.cz: Můžete vyloučit, že by bylo vaše jmenování do funkce premiérem Petrem Fialou spojené s tím, že máte v této trestní kauze nějak konat?

Absolutně to vylučuji. S panem premiérem jsme měli krátkou schůzku před dvěma měsíci, na které mi předal jmenovací listiny a popřál hodně štěstí na nové pozici ředitele GIBS. Od té doby jsme se s panem premiérem ještě nesetkali.