Začínal jako policista, pak působil v ČEZ i BIS. Kdo je nový ředitel GIBS Hendrych

Do funkce náměstka od ledna 2019 jmenoval nyní končící šéf inspekce Radim Dragoun, který sám nastoupil v září 2018. „Je jasné, že hned někdo uvede, že je to nominant hnutí ANO, ale rovnou říkám, že mi ho vůbec nikdo nevnucoval. Jsem to já, kdo si ty lidi vybírá. Spíše je přemlouvám a oslovuju a snažím se je na ty posty vybírat,“ řekl Dragoun v prosinci 2018.

Hendrych, který má hodnost plukovníka a absolvoval magisterské vysokoškolské studium, začínal jako policista, později působil v Bezpečnostní informační službě (BIS, civilní kontrarozvědka).

Zhruba deset let působil v bezpečnostní divizi polostátní energetické firmy ČEZ a mezi roky 2015 a 2018 byl ředitelem bezpečnostního odboru na ministerstvu dopravy v éře Dana Ťoka.

„Vzhledem k tomu, že jsem pět let působil ve vedení generální inspekce, předpokládám, že kontinuita bude navázána. Hodlám pokračovat ve věcech, které jsme zahájili před pěti lety, kdy jsem se účastnil reorganizace generální inspekce, kdy jsme změnili některé priority, více klademe důraz na efektivitu trestního řízení, na zlepšení vztahů se soustavou státního zastupitelství,“ uvedl minulý týden, když jeho nominaci projednával sněmovní bezpečnostní výbor.

GIBS vyšetřuje hlavně policisty

GIBS vznikla na základě zvláštního zákona, navrženého vládou, který byl přijat na podzim 2011. Nová právní úprava zejména sjednotila do té doby roztříštěné vyšetřování trestných činů příslušníků bezpečnostních sborů.

Zatímco policisty vyšetřovala do té doby zvláštní inspekce spadající pod ministerstvo vnitra s ředitelem jmenovaným vládou, u celníků provádělo vnitřní kontrolní činnost několik oddělení, existovala například také Inspekce vězeňské služby.

Přehled ředitelů GIBS: Ivan Bílek - leden 2012 až listopad 2015 Michal Murín - prosinec 2015 až duben 2018 Lenka Haderková - (pověřena řízením), květen až srpen 2018 Radim Dragoun - září 2018 až srpen 2023 Vít Hendrych - od 7. září 2023

Hlavním předmětem činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů je vyšetřovat trestné činy, jejichž pachateli jsou policisté, celníci, příslušníci Vězeňské služby, příslušníci inspekce či zaměstnanci těchto útvarů.

Inspekce také provádí zkoušku spolehlivosti vůči protiprávnímu jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. Navrhuje proti takové činnosti opatření a vydává metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

GIBS je samostatným bezpečnostním sborem, samostatná je i ekonomicky - má vlastní kapitolu ve státním rozpočtu. V prvním roce fungování měla GIBS rozpočet téměř 322 milionů korun, v pozdějších letech se výše rozpočtu inspekce (zejména kvůli poklesu investičních výdajů) snížila na úroveň kolem 275 milionů.

Později rozpočet opět rostl, pro rok 2020 činil 448 milionů korun, v dalších letech 470 a 473 a pro letošní rok dostala GIBS skoro 520 milionů. Většina rozpočtu připadá na platy zhruba tří stovek zaměstnanců.