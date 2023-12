Získají také pravomoc vstupovat do prostor užívaných policií, vězeňskou službou nebo celní správou a do obydlí bez souhlasu jeho uživatele, pokud je vstup nutný pro ochranu života nebo zdraví. Počítá s tím novela zákona o GIBS, která nyní čeká ve sněmovně na projednání. Podle ní by inspektoři mohli také mít možnost nosit při určitých příležitostech, jakými jsou slavnostní nebo společenské příležitosti, služební stejnokroj.