Do Česka se vrací asistentka Gurua Járy Plášková. Policie ji přiveze v noci na čtvrtek

Dvaapadesátiletého Jaroslava Dobeše známého jako Guru Jára přivezla policie zpět do České republiky před čtrnácti dny. Dvojice uprchla na Filipíny, kde se svou spolupracovnicí požádali o azyl. On putoval rovnou do věznice, kde si nyní odpyká 5,5 roku za znásilnění studentek esoterie. Dobeš obvinění odmítá, ženy prý „odháčkovával“, což obhajoba označila za tantrickou praktiku, nikoliv znásilnění, stejně tak Plášková odmítla, že by dívky připravovala do stavu, kdy nebyly schopny se bránit.

Plášková podle českých soudů dívky, které byly následně „odháčkovány“ vybírala. Většinou šlo o blond vysokoškolačky do šestadvaceti let s modrýma očima. Ženy nalákali, že je Guru Jára zbaví „háčků“, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Odsouzena byla k pěti letům vězení, po celou dobu se brání, že nešlo o znásilnění, ale tantru.

„Tradiční tantrická liturgie odháčkování je známá nejen ve vyspělých zemích, ale i jinde po světě. Tantrické náboženství je státním náboženstvím v Kalifornii, Japonsku nebo Austrálii. Každé z žen jsem detailně popsala průběh liturgie hned dvakrát. Poprvé při vstupní konzultaci nad rozborem jejího horoskopu a podruhé před začátkem liturgie. A proč mají dnes trauma? To jim způsobila ztráta jejich víry pod nátlakem policie, rodiny a okolí, které uvěřilo lžím šířeným o Guruovi Járovi,“ řekla před lety Plášková MF DNES, když už byla s Dobešem na útěku na Filipínách.



Policie připravovaný převoz Pláškové do Česka nekomentuje. Stejně jako v případě Dobeše o něm pravděpodobně informuje až následně, kdy už bude v českém vězení.

Dobeš a Plášková žili na Filipínách v imigrační vazbě, protože požádali o azyl z náboženských důvodů. Ten jim nebyl udělen a následně došlo k jejich vydání do České republiky. Ve vazbě měli obdobné podmínky jako ve vězení. Museli dodržovat režim, areál nemohli opustit a návštěvy přijímat jen omezeně.