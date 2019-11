Hackeři vydírají české nemocnice. Třetina zařízení čelila útokům, které ohrožují i péči o pacienty

Loni v červnu se vedení Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí v Janově na Rokycansku probudilo do nepříjemného dne. Počítačové systémy nemocnice se 170 lůžky napadli hackeři. Zablokovali důležitá data a za jejich uvolnění požadovali výkupné ve virtuální měně bitcoin.

„Chtěli, abychom se jim ozvali na e mail, že nám pak ukážou, že to umí dešifrovat, a pak nám řeknou, kolik to bude stát. Na nabídku jsme ale nereagovali a předali věc policii,“ popsal LN Ondřej Weis, správce IT sítě janovské nemocnice. Díky záloze nemocnice o cenná data sice nepřišla, ale několik dní bylo zdravotnické zařízení ochromené. Lékaři se například nemohli dostat do zdravotnických karet pacientů. Zpomalil se i příjem.