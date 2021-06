Hackeři zaútočili na pražský IPR. Skrze jeho systémy těžili kryptoměny, institut se obává ztráty dat

PRAHA Institut plánováni a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) se stal terčem kybernetického útoku. Serveru Lidovky.cz to potvrdil jeho ředitel Ondřej Boháč. Hackeři využili kapacitu institutu k těžení kryptoměn.

„K poškození systému nedošlo, jejich výkon se ale dramaticky snížil, třeba až na 10 procent,“ popsal Boháč. Zpět do normální režimu by se prý provoz mohl vrátit ve středu.



Útok začal dle ředitele IPR ve čtvrtek, kdy mělo vedení institutu za to, že hrozba z kyberprostoru nebude tak závažná. Den na to už bylo jasné, že jde o vážné bezpečnostní riziko a institut se tak raději úplně odstřihl od internetového připojení. Nyní podle Boháče probíhá opětovné nahazování všech složek systému do normálního provozu, kvůli opatrnosti a stavění nové „obrany“ jde ale prý obnova pomaleji.

Útokem se zabývá také Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB), jehož mluvčí Jiří Táborský serveru Lidovky.cz potvrdil, že IPR napadení svých systémů nahlásil. S odkazem na mlčenlivost ale doplnil, že bližší informace sdělit nelze.

Obava o ztrátu dat ale prý trvá nadále. „Pracovníci IT oddělení nás také varovali, že po takovém útoku často následuje útok na data. Mohli by nám třeba přístup k nim zablokovat a pak po nás chtít peníze,“ vysvětlil obavy ředitel IPR.



Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Byl by prý rád, kdyby mohl celou věc předat k šetření policii. Napadení „krypto těžaři“ by prý nemělo procházet bez postihu. Boháč si ale dle svých slov není jistý, zda se dá původce útoku zpětně vystopovat.

Institut plánování je propojen se systémy české metropole, které spravuje prostorová data o městu. I proto dle ředitele IPR panovala obava, aby útok „nepřetekl“ do struktur pražského magistrátu.

K tomu však nedošlo. Z provozu je ale dočasně vyřazen mapový Geoportál, v němž je zanesen třeba územní plán a slouží jako podklad pro rozhodování vedení města.

Kybernetická infrastruktura nebyla letos v Praze napadena poprvé. „Došlo k masivnímu kybernetickému útoku na systémy veřejné správy,“ oznámil na Twitteru 4. března pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

K poškození dat magistrátu podle něj nedošlo, do vyhodnocování útoku, mezi jehož cíle patřilo i ministerstvo práce a sociálních věcí, se zapojil i NÚKIB. V půli března se hackeři zacílili na tři pražské soukromé kliniky, kterým vyřadili objednávkový systém či přístup do laboratorních databází.