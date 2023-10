Pekarová vyčítala Babišovi, kolik lidí zemřelo na covid. Jste ubohá, řekl jí

Hádka vznikla při schvalování změn programu schůze, když Babiš vinil z neschopnosti kvůli nedostupnosti některých léků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09.

Podle Babiše ministr nepochopil, co má dělat pro to, aby byl léků dostatek. Válek je podle něj dezorientovaný, totálně neschopný a nejhorší ministr ze všech. „Ten člověk tam nemá co dělat,“ tvrdil.

Právě to vybudilo k reakci Pekarovou Adamovou, aby se šla Válka zastat. Řekla, že Babiš jako premiér měnil ministry zdravotnictví jako figurky na orloji a pak prohlásilo, že se zapomíná na to, kolik lidí zemřelo na covid. Opoziční poslanci při jejích slovech bouchali do lavic.

Řekla také, že soud jí na rozdíl od Babiše nikdy neodsoudil kvůli pomluvám a nenařídil jí omluvu.

Potřebujete Fialu, který ničí ODS, bez něj se nedostanete vůbec nikam, zuřil Babiš

„Kalouskovi jsem se omluvil, tedy tady urážel mé děti, moji rodinu, potom mě vyhnali před Sněmovnu, házeli na mě láhve. Ne, já vás nebudu žalovat. Vy mi za to nestojíte. Vy jste fakt tak ubohá, to je neuvěřitelné. Vy se mnou nemůžete soutěžit, paní předsedkyně, protože já jsem šel do politiky, abych pomohl lidem. Vy jste na vrchu své kariéry, na vrchu svých příjmu a vy potřebujete toho Fialu, který ničí ODS, protože bez něj se nedostanete vůbec nikam,“ reagovala Babiš.

„Vy jste opět prokázala, že vy jste osoba, která rozděluje tuto Sněmovnu,“ prohlásila pak předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.