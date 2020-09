Hamáček chce po premiérovi, aby vybral nového ministra zdravotnictví co nejrychleji

PRAHA Vicepremiér a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček sdělil, že od premiéra Andreje Babiše (ANO) očekává co nejrychlejší oznámení jména nového ministra zdravotnictví, aby resort mohl řídit opatření proti epidemii koronaviru. Dosavadní ministr Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil svou rezignaci.

„Očekávám, že pan premiér co nejrychleji oznámí jméno jeho nástupce tak, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo nadále plnit svou roli v rámci boje s epidemií,“ uvedl Hamáček. Podle informací by premiér v pondělí nebo v úterý měl o vedení resortu jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček napsal, že jako vždy v takových situacích bude prezident postupovat podle Ústavy.



Předseda komunistů, kteří menšinovou vládu podporují, Vojtěch Filip České televizi řekl, že výběr nového ministra je v kompetenci ANO. „Budu rád, když o tom budu moct s premiérem jednat, jistě existuje řada adeptů v hnutí ANO, tak odborníků, kteří by řešili současný krizový stav, není to jen o zdravotnictví, ale o stavu koronakrize a zdravotnictví v rámci této krize,“ uvedl Filip. Vojtěch podle jeho názoru uznal, že je nad jeho síly dál řídit resort a že než by poškozoval dál vládu, odchází.

Hamáček o záměru Vojtěcha z vlády odejít nevěděl. Babiš na twitteru napsal, že odcházející ministr udělal víc než většina jeho předchůdců a boj s první vlnou koronavirové epidemie zvládl „neuvěřitelně“.

Andrej Babiš @AndrejBabis Udělal na ministerstvu víc práce než většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší.



Vojtěch v pondělí novinářům řekl, že po zvážení všech okolností se rozhodl odstoupit z funkce. Ministerstvo zdravotnictví řídil od prosince 2017. Babišovi už poslal rezignaci. Chce podle svých slov vytvořit prostor pro řešení epidemie covidu-19, která v posledních dnech nabírá v Česku na síle a závažnosti. Poslancem za ANO zůstává.