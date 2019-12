Nestačí jen seznam investic, bude je třeba zaplatit, říká k investičnímu plánu Hamáček

Praha Koaliční sociální demokraté vítají vznik národního investičního plánu, který chce v pondělí prezentovat premiér Andrej Babiš (ANO). Podíleli se na jeho přípravě. Trvají ale na tom, aby v zemi zůstalo víc ze zisku velkých zahraničních firem, například formou digitální nebo bankovní daně. K rozvoji ČR nestačí jen prezentace seznamu zamýšlených investic, bude to něco stát, sdělil ČTK předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Zdůraznil, že jde o seznam investic, kde není jasné, jak se budou financovat.

„Dobrovolný investiční fond, jak navrhuje pan premiér, přinese maximálně pár jednotek miliard, my se ale musíme bavit o bilionech korun,“ uvedl Hamáček.



Vláda musí podle něho začít vést diskusi o tom, kde na investice najde peníze. „A proto je podle sociální demokracie potřeba, aby velké zahraniční firmy, které v ČR vytvářejí velké zisky a odvádějí je do zahraničí, část zisku ponechaly v ČR, a mohlo tak být investováno do českých občanů,“ uvedl. První vlaštovkou je podle Hamáčka digitální daň, kterou Česko zavádí, další může být bankovní daň, kterou navrhuje ČSSD. S tou ale Babiš nesouhlasí.

Národní investiční plán je pro příštích 30 let obsahuje více než 20 000 investičních projektů v celkové výši asi osm bilionů korun. Sociálnědemokratičtí ministři byli podle Hamáčka odpovědní za přípravu přehledu možných investic jimi spravovaných ministerstev. Podle pondělního rozhovoru Babiše pro Lidové noviny jsou největšími prioritami doprava, která představuje zhruba tři čtvrtiny investičního plánu, dále zdravotnictví, energetika, klima a kyberbezpečnost.

Premiér v rozhovoru podotkl, že plán neřeší zajištění financí, je to databáze investic. Ty pak budou zohledněné v budoucích státních i samosprávních rozpočtech. „Je to taky silný argument pro jednání s Bruselem o sedmiletém finančním rámci od roku 2021 do roku 2027. A bude to taky inspirace pro Národní rozvojový fond,“ řekl premiér.

Národní rozvojový fond je společný projekt státu a čtyř největších komerčních bank. Má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Zřízení fondu navrhl premiér místo sektorového zdanění bank, který prosazovala ČSSD. „Příští týden se bude žádat o licenci,“ řekl Babiš deníku. Předpokládá, že banky budou mít zájem o velké investice.