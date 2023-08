Bouřka lámala stromy, ničila i ve chmelnici. Odpoledne se bouřky vrátí

Nejvíce zásahů v souvislosti s bouřkami zaznamenali v Jihočeském kraji, na Vysočině a v krajích Moravskoslezském a Olomouckém. V převážné většině případů zajišťovali uvolněné části střech, odstraňovali popadané stromy a nebo čerpali vodu ze zatopených prostor.

„Jen k technickým pomocem jsme tedy vzhledem ke včerejší situaci vyjížděli skoro 3x častěji než je náš dlouhodobý denní průměr všech výjezdu (431),“ dodali hasiči.

Bouřka poničila v noci na neděli zemědělskému družstvu z Kokor na Přerovsku zhruba desetinu rozlohy chmelnic, škodu tam odhadují na nejméně na 25 milionů korun. „Konstrukce spadly na více než 20 hektarech chmelnic,“ uvedl předseda ZD Kokory Vladimír Lichnovský, podle kterého chmel z poškozené části chmelnic už nebude možné sklidit.

ZD Kokory je se svými 193 hektary chmelnic největším producentem chmele v kraji, ve kterém je evidováno přibližně 600 hektarů chmelnic.

Opět silné bouřky

Kvůli následkům sobotní bouřky je v Jihočeském kraji a na Vysočině více než 17 tisíc odběrných míst bez elektřiny. Výrazněji se to týká jihu Čech, kde energetici evidují 16 tisíc odběratelů bez elektřiny. V tiskové zprávě o to informoval mluvčí E.ON ČR Roman Šperňák. ON.

V neděli podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude nadále zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně i polojasno. „Na většině území déšť nebo přeháňky, v jihovýchodní polovině místy bouřky - mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty od 19 °C na západě do 31 °C na východě území,“ varovali meteorologové na sociální síti.

Kvůli vydatným dešťům také stouply některé hladiny řek. Za uplynulých 24 hodin nejčastěji napršelo od 5 do 35 mm, ale v jižních Čechách, na Českomoravské vrchovině, v Bílých Karpatech a v Beskydech místy 40 až 100 mm. „V reakci na tyto místy i vydatné srážky začaly stoupat hladiny vodních toků, většinou se jednalo pouze o překročení 1. SPA,“ uvedli dále meteorologové.

Podle nich většina zasažených vodních toků už začala klesat, případně jsou ještě rozkolísané. „Během dnešního dne se bude vyskytovat občasný déšť, který může způsobit opětovné rozkolísání hladin již dříve zasažených vodních toků, na kterých nelze vyloučit ojedinělé překročení 1. SPA,“ dodali.

Hasičský záchranný sbor ČR @hasici_cr ⛈️ Zaměstnaly nás bouřky. Počet technických pomocí, u kterých jsme zasahovali od včerejšího večera do dnešní 7. hodiny ranní se vyšplhal na číslo 1101. Nejvíce jsme zasahovali v souvislosti s bouřkami v Jihočeském kraji, na Vysočině a v krajích Moravskoslezském a Olomouckém.



Jen na Vysočině v sobotu večer a v noci na neděli v souvislosti s bouřkami hasiči vyjížděli ke dvěma stovkám případů. Nejčastěji se jednalo o odstranění popadaných stromů a větví. Nejvíce zásahů v souvislosti s bouřkami zaznamenali v Jihočeském kraji, na Vysočině a v krajích Moravskoslezském a Olomouckém. Novináře o tom informovala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

„Nejvíce zásahů evidujeme na Pelhřimovsku,“ uvedla. V Třešti na Jihlavsku spadl strom na dům, na řadě míst navíc hasiči čerpali vodu ze sklepů. Na některých místech na Vysočině kvůli následkům bouřky stále nejezdí vlaky. Jedná se například o spoje Pacov - Nová Cerekev, Havlíčkův Brod - Šlapanov nebo Vlkaneč - Leštiná u Světlé.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

To hasiči ve Zlínském kraji zasahovali u 52 událostí. Odstraňovali hlavně popadané stromy a zajistili několik uvolněných střech, které neodolaly náporu silného větru. Nejvíce práce měli hasiči v souvislosti s bouřkami na Kroměřížsku, na které připadla více než polovina událostí. Na některých místech hasičské jednotky stále zasahují, sdělil mluvčí hasičů David Martinec.

Doprovázel je silný déšť a vítr

„V noci ze soboty na neděli se bouřky opět vrátily na území Zlínského kraje. Doprovázel je silný déšť a vítr. Tentokrát se jednalo do 06:00 o celkem 52 událostí,“ uvedl Martinec. Bezmála čtyři desítky výjezdů se týkaly spadlých stromů, které často zablokovaly silniční komunikace nebo poškodily dráty elektrického vedení. „V sedmi případech došlo k uvolnění střešních krytin buď u celých střech nebo jejich částí,“ podotkl Martinec. Uvolněné části střech poškodily několik zaparkovaných vozidel, dodal.

Bouřky zaměstnaly hasiče ve Zlínském kraji už v sobotu po poledni, kdy jednotky evidovaly pět desítek událostí. Voda na několika místech zatopila silnice i sklepy a vítr polámal stromy.

Druhý stupeň povodňové aktivity

Jihočeským krajem se dokonce v sobotu večer prohnal výrazný bouřkový systém se silným větrem, který dosahoval až 100 km/h. Následkem toho se na některých tocích zvýšila hladina až na druhý stupeň povodňové aktivity. Kvůli bouřkám stále na některých místech v kraji nejezdí vlaky.

Hasiči přes noc do rána vyjížděli k 550 zásahům spojených s počasím, nejčastěji se jednalo o odstraňování popadaných stromů. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Druhý povodňový stupeň platí v Tučapech na Táborsku na Černovickém potoku. Hladina už klesá na Blanici u Blanického mlýna a dostala se do normálu. Nad ránem tam rovněž na chvíli překonala až druhý povodňový stupeň.

V sobotu pozdě večer kvůli bouřce a následnému dešti napršelo na řadě míst v krátkém čase vyšší množství vody. Například v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku to podle meteorologů bylo 84 milimetrů a v Nové Peci na Prachaticku 82 milimetrů.

Výrazný bouřkový systém od Alp

„Po horkách, které zde několik minulých dní byly, se nad naším územím vlnila studená fronta a od Alp k nám přišel výrazný bouřkový systém. Zasáhl především jihovýchodní část kraje, například Strakonicku nebo Písecku se skoro vyhnul,“ řekl Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Dodal, že vítr na některých místech dosahoval rychlosti téměř 100 kilometrů za hodinu. Nejvíce naměřili na stanici v Byňově na Českobudějovicku, a to 98 kilometrů za hodinu. Podobnou hodnotu evidovali meteorologové i v Českém Krumlově. „Není vyloučeno, že na některých místech kraje, kde nejsou stanice, překonal vítr mnohem vyšší rychlosti,“ řekl.

V Olomouckém kraji hasiči evidují bezmála 160 technických pomocí. Profesionální a dobrovolní hasiči likvidovali hlavně popadané stromy a vyjížděli také k poškozeným střechám či automobilům. Zasahovali i u jedné dopravní nehody a požáru, sdělil mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Například v Přerově spadlý strom poškodil čtyři automobily. „Během noční bouřky naše operační středisko přijalo i několik žádostí o pomoc s čerpáním vody, naplaveninami a podobně. Vydatný déšť neměl za následek zvýšení hladin vodních toků,“ podotkl Hošák.

Po rozednění se objevují nové škody

Bouřky, které v sobotu před půlnocí zasáhly jižní Moravu, za sebou nechaly nejvíce škod na Vyškovsku. Hasiči zde pracovali už v noci a pokračují nyní po rozednění, kdy se objevují případy, kterých si v noci lidé nevšimli, řekl mluvčí krajských hasičů Štěpán Komosný.

Do 0:30 měli hasiči kvůli bouřce 70 výjezdů, do 8:00 dalších 20. Stejně tak pracují v terénu elektrikáři, kteří obnovují dodávky elektřiny. Na jižní Moravě je bez proudu zhruba 1500 domácností, nejvíce na Vyškovsku, uvedl v tiskové zprávě mluvčí skupiny E.ON Roman Šperňák.

Hasiči v Moravskoslezském kraji za večer a noc evidují na 200 zásahů spojených s bouřkami. Ve Studénce vítr poškodil střechu bytového domu.

Do Česka z Bavorska v sobotu postupovaly velmi silné bouřky, nejprve se objevily v oblasti Šumavy, následně zasáhly Jihočeský kraj a postupně se přesunuly do východní části republiky.