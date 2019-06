Havárie vodovodu omezila provoz tramvají na Vinohradech. Náhradní doprava nejezdí

PRAHA Kvůli havárii vodovodního řadu v Korunní ulici nejezdí tramvaje v části pražských Vinohrad, a to mezi zastávkami Želivského, Flora a náměstí Míru ve směru do centra. Linky 10, 11 a 16 úsek objíždějí přes Strašnice a Vršovice, v opačném směru je provoz bez omezení. Náhradní autobusová doprava není zavedena. Dopravní podnik na svém webu uvedl, že provoz by měl být obnoven v úterý kolem 20:00.

Havárie vodovodu se stala v pondělí po 18:00. „Do vyloučeného úseku lze cestovat tramvajovými linkami z protisměru (od náměstí Míru), nebo použít souběžnou linku metra A,“ informoval dopravní podnik.