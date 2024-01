Politici hlasovali jako jeden muž. Dědek musí za akcie Dynama zaplatit

Poslední dobou se jen málokdy stává, aby celé pardubické zastupitelstvo hlasovalo jako jeden muž. A v kontroverznějších bodech se něco podobného neděje prakticky vůbec.

A přesto výjimky existují. Jedna se zrodila na pondělním zasedání městského parlamentu, kdy všech 37 přítomných zastupitelů poslalo jasný vzkaz majiteli Dynama Petru Dědkovi: zbývající akcie klubu ti prodáme, ale za našich podmínek.

„Je to formální stvrzení toho, na čem jsme se domluvili napříč politickým spektrem. Je to také reakce na některé mediální výstupy většinového majitele klubu,“ deklaroval nezvyklou pospolitost politiků primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Radnice s Dědkem bezvýsledně již několik měsíců vyjednává o podílech na úhradě kumulované ztráty 77 milionů, kterou klub v posledních třech sezonách vytvořil. Jeden z nejbohatších Čechů má přitom docela jasný plán. Chce, aby mu radnice povolila zaplatit celou ztrátu, a za to výměnou dostane necelých 46 procent akcií, které městu zbývají.

„My jsme to řekli politikům jednoznačně – ztrátu zaplatíme ze svého, a klub si tak převezmeme. Já rozhodně nebudu platit radnici za akcie klubu,“ řekl Petr Dědek.

Jenže na tento scénář radní nepřistoupí, a podle mnohých dokonce ani podle zákona přistoupit nemohou.

„My jako politici, kteří musí spravovat majetek s péčí řádného hospodáře, nemůžeme postupovat jinak než přes znalecký posudek ceny akcií. Co se týče vyšší moci, tak bych od klubu čekal, že nám vynákladuje, za jakou část ztráty ta vyšší moc může,“ uvedl Nadrchal ke dvěma sporným bodům.

Dědek chce uplatnit vyšší moc

Právě přes institut vyšší moci, který je v akcionářské smlouvě hlavně kvůli covidu zanesen, se Petr Dědek domáhá masivní účasti města na splácení ztráty. „Covid totálně rozboural tržní ekonomiku, rozkýval ceny energií i dalších věcí. Navíc musím zmínit válku na Ukrajině. Výsledkem všeho je obří inflace. Za poslední tři roky činí 30 procent. To je přece zcela jasný zásah vyšší moci,“ argumentuje Dědek.

Podle lidí z vedení radnice zatím jednání s miliardářem drhnou, a tak chtěli, aby zastupitelé schválili základní principy případné transakce. Ty říkají, že snížit akcionářský podíl města v klubu lze jen jeho prodejem, a to za cenu určenou znaleckým posudkem. Jenže ani tato varianta se Dědkovi příliš nezdá.

„Obě strany budou operovat svými odbornými odhady ceny klubu. Ty se budou s největší pravděpodobností dramaticky lišit. Na tom se těžko domluvíme,“ uvedl.

A tak se dají čekat další kola složitého jednání. A podle opozice by měli být radní mnohem asertivnější. „Měli jsme využít situace, kdy jsme měli nabito. To bylo ve chvíli, kdy pan Dědek potřeboval změnu územního plánu pro svou halu. Ještě nyní dva tři měsíce šanci máme, protože trumfy nám do rukou dal nový stavební zákon. Podle něj bude pan Dědek ještě potřebovat náš souhlas s územní studií,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Ještě dále zašel jeho stranický kolega Karel Haas, který odhlasované usnesení označil za zbytečný cár papíru. Město podle něj musí začít tvrdě vymáhat svá práva.

„Tímto projednáváním přikrýváme jen to, že jsme od června nic nedojednali. Odhlasováním těchto bodů se totiž nic nezmění. Nikam nás to neposune. Stejný postup nám totiž ukládá zákon o obcích, to nemusíme hlasovat. Musíme začít důsledně vymáhat naše práva a musím se ptát, proč jsme tak zatím nepostupovali,“ uvedl poslanec a zastupitel.

Primátor Jan Nadrchal se bránil, že jednání s majiteli klubu jsou velmi složitá a zdlouhavá. Prý jim Petr Dědek dlouho neodpovídal na dopisy, byť ten to popírá.

„Na všechny dohody musí být dva. My jsme zatím slyšeli z druhé strany jen to, že oni uhradí celou ztrátu a za to si vezmou zbytek klubu. A my jim na to řekli, že tak postupovat nemůžeme. To je pro nás neakceptovatelné. To je celé,“ uvedl Nadrchal a dodal, že na poslední dopis dostali z Dynama odpověď po dvou měsících. „My něco chceme, my bychom měli urgovat. Mám pocit, že v tomto město nedělá dost, není to odpracované,“ řekl k tomu Klimpl.