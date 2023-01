Lidovky.cz: První kolo prezidentského klání je doslova za dveřmi. Co lze nyní od kandidátů očekávat, co se bude dít?

Hlavní bude souboj tří nejpravděpodobnějších uchazečů o postup do druhého kola. Očekávám, že nejostřejší boj se odehraje mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem. Bojují totiž o podobný typ voličů, jejich voličské potenciály se výrazně překrývají.

Podle průzkumů se pohybují kolem 40 procent zúčastněných voličů, ale 20 až 22 procent z toho je jejich překryv. To znamená, že soupeří o stejné voliče. Záleží jenom na nich a na jejich týmech, jakým způsobem tento souboj povedou. Zda to bude tvrdá, možná až špinavá kampaň, nebo naopak věcná až vstřícná.

Lidovky.cz: Mají na tvrdou kampaň ještě čas?

Samozřejmě. Z různých typů voleb víme, že nezanedbatelná část zúčastněných voličů se rozhoduje až na poslední chvíli. Zejména televizní debaty budou mít na výsledek velký vliv. A tady je právě otázka, jak jednotliví kandidáti budou „hrát“.

Strategie Andreje Babiše je úplně jiná. Ten půjde jen do jedné televizní debaty, naopak v těch ostatních se odehraje střet o „druhé“ postupové místo právě proti Andreji Babišovi.

Lidovky.cz: Může tedy Petru Pavlovi a Danuši Nerudové neúčast Andreje Babiše uškodit? Takzvaně víc se „vybarví“?