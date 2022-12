Nevolme menší zlo, pojďme volit to, co zlem není, řekl Hilšer. Z prezidentské volby neodstoupí

Jsou přitom mnohem důležitější věci, zdůraznil. „Na statisíce lidí v Česku dopadá exekuční byznys,“ řekl například na mimořádné tiskové konferenci.

„Dva poslední prezidenti společnost rozdělovali. Po mnoha letech je konečně naděje zde. Kdo chce něco změnit, musí sám změnu představovat,“ uvedl také Hilšer. Napravovat společnost nemůže podle něj ten, kdo sloužil minulému zločinnému režimu, nebo ten, kdo podváděl.

Již 8. prosince v Hyde Parku v České televizi Marek Hilšer úvahy o tom, že by se kandidatury mohl vzdát, kategoricky odmítl. Říkal dokonce, ať Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, aby ten či onen dal šanci někomu jinému, kdo by mohl získat třeba přes 50 procent.

Očekávání, že by mohl odstoupit, vzbudil Hilšer tím, když řekl, že přijde v pondělí na tiskovou konferenci s překvapením. „Bude se to týkat mého dalšího působení. Jestli ano, nebo ne,“ řekl Hilšer v pátek v rozhovoru pro radio Impuls. Odmítl odpovědět na dotaz, zda plánuje, jak ho k tomu někteří vyzývají, aby odstoupil. Nakonec jeho páteční prohlášení bylo jen návnadou pro novináře, aby neignorovali jeho tiskovou konferenci.

Podle průzkumů veřejného mínění zaujímá Hilšer mezi devíti kandidáty pátou pozici, s velkým odstupem za trojicí Andrej Babiš, Danuše Nerudová, Petr Pavel, která má velký náskok před šesti soupeři.

Podle volebního modelu STEM pro CNN Prima News by Hilšer měl šanci získat v prvním kole prezidentské volby 5,1 procenta hlasů. A trojice současných favoritů by byla „o parník“ před ním – Babiš s 30,1 procenta, Nerudová s 26,5 a Petr Pavel s 23 procenty.

29. listopadu 2022

Volební model Data Collect a Kantar, který byl zpracovaný pro Českou televizi, tvrdí, že Hilšer na pátém místě by měl 4 procenta hlasů a že trojice favoritů by měla extrémně vyrovnaný výsledek. Vyhrála by Nerudová s 27 procenty hlasů. Babiš a Pavel by shodně získali jen o půl procenta méně.

Hilšer kandidoval na Hrad už před pěti lety. Podpořilo ho 454 949 voličů, což z znamenalo 8,83 procenta hlasů. A Hilšer vypadl už v prvním kole.

Ke kampani se vyjádří i Petr Pavel, jehož podpoří herečka Holubová i režisér Hřebejk

Dosavadní průběh kampaně a aktuální předvolební průzkumy chce také v pondělí veřejně okomentovat Petr Pavel, který se vyjádří také k dalším svým plánům.

Tiskové konference Petra Pavla se mají zúčastnit i někteří jeho podporovatelé, například herečka Eva Holubová a režisér Jan Hřebejk.