Historik Blažek: Jako první se nám za sovětskou okupaci Československa z roku 1968 omluvili Poláci

Lidovky.cz: Jsou srpnové události roku 1968 dnes již popsány dostatečně?

Srpnová okupace Československa vzbudila obrovský zájem po celém světě, a to se odrazilo i na zájmu historiků, politologů, ale třeba i spisovatelů. Již před rokem 1989 vycházely knihy v zahraničí včetně exilových autorů. Věnovala se tomuto tématu také exilové opozice jiných národů, například polská. Velmi je to zajímalo, protože to polská společnost vnímala ze značné části jako trauma.

Po roce 1989 nastala exploze zájmu o toto téma. Byla zřízena vládní komise, které zkoumala souvislosti a okolnosti československé krize v letech 1967–1970, jak toto období nazvala. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR připravil poté rozsáhlou edici dokumentů s mnoha svazky. Vyšly nejrůznější monografie, mimo jiné také polské a ruské, také od západních historiků.

Historik Petr Blažek.

Již v devadesátých letech se podařilo získat řadu velmi důležitých dokumentů ze států, odkud invazní jednotky přišly. Nejvíce z Polska a Německa, ale také z Maďarska, Bulharska a dokonce Ruska. Jeden svazek dokumentů ze zmíněné edice je věnována také pohledu ze sovětské strany. Existují publikace věnující se americkému postoji, politice západních států, kulturnímu vývoji či srovnání společností v Československu s jinými státy. Velmi dobře zpracované jsou rovněž vojenské dějiny.

Pražské jaro, srpnová okupace i počátek normalizace byly tedy zpracovány z různých perspektiv a několika generacemi historiků. Jde patrně o nejvíce probádané téma v československých dějinách druhé poloviny 20. století. Kdo má zájem, najde obrovské množství informací.

Lidovky.cz: A existují tedy ještě dnes nějaká bílá místa a jsou mezi historiky spory o interpretaci roku 1968?