Hladík může vést ministerstvo navzdory Zemanovi. Jako pověřený náměstek

Celostátní výbor KDU-ČSL bude v pátek odpoledne jednat o dalším postupu poté, co prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Hladíka ministrem životního prostředí.

Šéf lidovců Marian Jurečka i premiér Petr Fiala v posledních dnech uvedli, že při výběru řešení zohlední i Zemanův mandát, který končí v březnu. Zemanova nástupce začnou přitom voliči vybírat přesně za týden.

Jurečka za Hladíkem stojí, podle koaličních partnerů musí s řešením přijít KDU-ČSL. „Jsou tu nějaké možnosti, jak postupovat dál. Poté, co se poradí vedení lidovců, tak oznámíme další postup,“ řekl premiér Fiala ve čtvrtek.

Je připraven počkat se jmenováním ministra životního prostředí Petra Hladíka na nového prezidenta, řekl to v pořadu Co na to premiér na stanici CNN Prima NEWS. A nehodlá Zemanovi ustoupit.

Hladík po jednání se Zemanem řekl, že prezident ho není připraven jmenovat. Podle Jurečky se výhrady týkaly Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho ho ale neobvinila.