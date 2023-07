„Dům po babičce“ nespadl z nebe. Ministr životního prostředí reaguje na kritiku projektu

„Není to nic, co by spadlo z nebe. Tuhle cestu schválila vláda i s alokací 55 miliard. V listopadu 2022 pověřila Mariana Jurečku (tehdejšího ministra životního prostředí – pozn. red.), aby v tomto objemu zajistil pomoc lidem se snížením výdajů na energie. Postupujeme podle toho,“ reaguje Hladík v rozhovoru pro Lidovky.cz.

„Nechápu, proč by nová dotace měla vyvolávat negativní reakce. Lidem jsme jako vláda říkali, poté co vypukla válka, že jim musíme pomoci se snížením spotřeby energií. S tím jsem nastupoval do funkce a zmiňoval jsem to jako svou hlavní prioritu,“ říká ministr. Dotace na zateplování jsou součástí balíku 500 miliard korun, které Česko plánuje rozdělit do roku 2030.

Lidovky.cz: Co říkáte na humbuk, který vyvolala dotace Oprav dům po babičce?

Jsem hrozně rád, možná je to i tím názvem. Kdybychom to nazvali „komplexní zateplení domu“, tak by to asi nevyvolalo takovou pozornost. Jsem jenom rád, že se to dostalo do povědomí lidí. Protože my potřebujeme zateplit všechny domy v Česku, ve kterých lidé bydlí. Potřebujeme, aby se dozvěděli, že je to třeba a že mohou získat podporu.

Jsem rád, že se k nim tato informace dostane. Stovky lidí volají a píší a ptají se na jednotlivé parametry. Pokud to povede k vyšším renovacím, opravám nevyužívaných domů a dostupnějšímu bydlení pro mladé rodiny, splní to svůj cíl.

Lidovky.cz: Část reakcí je ale negativní. Zaznívá, že rozhazujete peníze, když se má šetřit, a i někteří politici od vašich koaličních partnerů jsou překvapeni, že něco takového vzniklo. Necítíte tlak na to, aby se dotace změnila?