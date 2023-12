Sněžení a vítr komplikuje dopravu. Desítky tisíc domácností jsou bez elektřiny

Husté sněžení a silný vítr nadále dělá problémy s dodávkami v celém Česku. Bez elektřiny je na začátku Štědrého dne 60 tisíc domácností, kterým dodává proud ČEZ. Společnost E.GD registruje na 20 tisíc odběratelů bez elektřiny.

Ve Středočeském kraji nemá elektřinu 7200 domácností, v Ústeckém kraji 6100 a v Olomouckém kraji 4800, naopak například v Plzeňském kraji se podařilo všechny poruchy odstranit.

„Stromy padají jako sirky“

„Problémy působí především mokrý těžký sníh, kterého napadlo v některých oblastech velké množství a stromy pod ním padají jako sirky, což nám komplikuje přístup k poškozeným místům,“ řekla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

Energetici si často musí nejdřív pilami prořezat cestu popadanými stromy, pohyb těžké techniky komplikuje také podmáčený terén.

„Děláme maximum pro to, abychom opravili všechny závady, ale bohužel nemůžeme vůbec zaručit, že se nám to do Štědrého večera podaří. Situace se navíc stále mění a vyvíjí,“ dodala Holingerová.

E.GD eviduje největší problémy ve Zlínském kraji, kde zůstává bez proudu 13 tisíc odběrných míst. Dodávky jsou přerušeny také na některých místech Jihočeského a Jihomoravského kraje a Vysočiny.

Komplikace na silnicích i železnici

Problémy jsou však i na silnicích. Například na východě Čech zůstává na mnoha silnicích ležet sníh. Většinou je rozbředlý, v Krkonoších a Orlických horách někde tvoří i uježděnou vrstvu, která je místy zledovatělá.

V horských oblastech se také lokálně tvoří sněhové jazyky a závěje. Řidiči by měli počítat se stromy a větvemi na silnicích, které se zlomily vlivem větru a těžkého sněhu.

Kvůli popadaným kmenům jsou uzavřené místní silnice Rohozná - Svojanov a Svojanov - Hlásnice. Před větvemi a stromy na vozovce silničáři varují v oblasti Hlinska, Skutče, Žamberka a v Železných horách. Zaplavená a zavřená je od soboty silnice 29813 Opatovice nad Labem - Vysoká nad Labem.

Sněhová kalamita přerušila také provoz na železnici mezi Hlinskem v Čechách a Havlíčkovým Brodem, kde jezdí náhradní autobusová doprava. Kvůli spadlým stromům nejezdí vlaky také na trati z Pusté Kamenice do Svitav.

Podle webu Českých drah zastavily popadané stromy železniční dopravu například na Kolínsku a Benešovsku. Předpoklad obnovení provozu je do 9:00.

HZS Královéhradeckého kraje @hzskhk Od včera do dnešního rána zasahovaly jednotky hasičů v @hkregion u 120 událostí (93 technická pomoc, 18 dopravních nehod), v terénu byly i celou noc.

Počty událostí po okresech: HK 15, JC 29, NA 17, RK 19, TU 40. Nejčastějším typem zásahu je odstranění stromu z komunikace. https://t.co/TghGi87azJ oblíbit odpovědět

Na několikacentimetrovou vrstvu rozbředlého či ujetého sněhu si v neděli ráno musí dát pozor řidiči také na silnicích v Olomouckém a Zlínském kraji, kde od sobotního odpoledne hustě sněžilo a napadlo i více než 20 centimetrů sněhu.

Všechny silnice v obou krajích jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých místech hasiči likvidují stromy, které spadly pod tíhou mokrého sněhu. Sněžení v noci ustalo, teplota vzduchu postupně stoupá a sníh začíná tát, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Husté sněžení už v sobotu zkomplikovalo dopravu na celém území obou krajů. Policisté a hasiči vyjížděli ke zvýšenému počtu dopravních nehod, při kterých se srazila auta nebo vozidla sjela kvůli kluzké vozovce ze silnice. Hasiči od soboty v Olomouckém kraji v souvislosti se sněžením evidují více než 120 výjezdů, z toho 43 na Šumpersku.

„Těžký sníh láme stromy, větší větve a způsobuje problémy převážně v dopravě,“ řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Druhý povodňový stupeň

Kvůli dešti se zvedají také hladiny některých řek. V Jihočeském kraji hlásí dosažení některého z povodňových stupňů 13 stanic, z toho v Tučapech na Černovickém potoce byl dosažen nejvyšší stupeň. Na druhém, prostředním je například Vltava v Českém Krumlově a Nežárka v Lásenicích na Jindřichohradecku.

V Plzeňském kraji je druhý stupeň vyhlášený na řece Otavě, a to v Rejštejně a v Sušici na Klatovsku. Na dalších 13 stanicích platil ráno druhý stupeň.

Hladiny řek stoupají také v Ústeckém kraji, například Bílina v Trmicích na Ústecku už je na druhém povodňovém stupni. Na prvním stupni je Ohře v Lounech a Labe v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Podle prognóz meteorologů budou hladiny řek ještě stoupat, s výjimkou Labe v Děčíně by ale neměly dosáhnout třetího stupně.