Hlasování o nedůvěře vládě a demonstrace proti Babišovi

PRAHA Vláda Andreje Babiše (ANO) bude necelých pět měsíců po jmenování poprvé čelit v Poslanecké sněmovně hlasování o nedůvěře. Opozici se ale podle všeho nepodaří kabinet sesadit, protože nemá dohromady potřebných 101 hlasů. Páteční schůzi vyvolalo šest opozičních stran v reakci na prohlášení syna premiéra, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo nedobrovolně odvezen na ukrajinský poloostrov Krym anektovaný Ruskem.

Podrží i komunisté. Babiš i jeho syn Andrej v případu čelí obvinění z dotačního podvodu. Schůzi iniciovali poslanci ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, kteří mají ve dvousetčlenné Sněmovně 92 mandátů. Nikdo další se k nim při hlasování o nedůvěře ale už nepřidá. Vládní ANO a ČSSD i KSČM, která Babišův tým toleruje, vládu podrží. Poslanci ČSSD mají v plánu při hlasování odejít ze sálu. Kabinetu tím neuškodí, vyjádří ale své přesvědčení, že Babiš by měl do vyšetření kauzy Čapího hnízda vládu opustit. Babiš a ANO takovou variantu odmítají. Mohou se spolehnout i na podporu prezidenta Miloše Zemana, který už dříve řekl, že by v případě pádu vlády znovu pověřil jejím sestavením Babiše.

Premiér se bude před hlasováním o nedůvěře vládě bránit lžím, které podle něj převládly v mediálním prostoru. Babiš se jednání zúčastní, i když má nabitý program a schůze koliduje s návštěvou estonského premiéra Jüriho Ratase. Sněmovní schůze bývá při podobných hlasováních několikahodinová.

Protesty proti Babišovi. Demonstrace Nechceme dál tuhle vládu! se uskuteční na Malostranské náměstí. Pochod za důvěryhodnou vládu a následná demonstrace na Staroměstském náměstí, kde začne od 20:00. Trasa pochodu povede z Hradčanského náměstí přes Malostranské náměstí kolem Sněmovny, přes Karlův most a Národní třídu na Staroměstské náměstí.



V obchodech dnes vrcholí slevové akce na tzv. černý pátek. Nákupní svátek zahajuje hlavní sezonu předvánočních nákupů.

Kauza Dbalý. Pražský městský soud pokračuje v projednávání druhé korupční kauzy exředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Obžaloba se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011.



Změna klimatu. Americký Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) vydá druhou část své zprávy o změně klimatu. Zpráva se nyní zaměřuje na dopady klimatické změny na Spojené státy.