Hlavní nádraží jako částečně otevřený prostor? Z hlediska nákladů i hygieny chytřejší řešení, říká architekt

Radní hlavního města Prahy v pondělí představili vítězný návrh pro transformaci pražského hlavního nádraží a jeho okolí. Vizionářský projekt s názvem Šťastný – případně Nový – hlavák si klade za cíl vytvořit moderní veřejný prostor. Propojit by měl Vrchlického sady – kterým v současnosti mnoho Pražanů neřekne kvůli děsivé atmosféře jinak než Sherwood – s historickou Wilsonovou budovou, s odbavovací halou vzniklou v 70. letech i s plánovanou zastávkou nové tramvajové linky k budově Národního muzea na vrchu Václavského náměstí.

Nová, otevřená hala by měla být zastřešena dřevěnou konstrukcí s přírodními motivy. Dle tvůrců – studia Henning Larsen – to umožní nové využití veřejného prostoru. Správa železnic předpokládá, že v roce 2050 by tudy mělo projít na 200 tisíc lidí denně oproti současným zhruba 90 tisícům. Zcela by mělo zmizet parkoviště v horním patře na úrovni magistrály. S tím souhlasí i architekt na Fakultě architektury ČVUT Tomáš Hradečný.