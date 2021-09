Hledá se venkovský doktor. Pětina praktiků by mohla jít do penze, mladým se ale na periferii nechce

„Máme poměrně velké množství praktiků, asi dvacet procent, kteří by zítra mohli odejít do důchodu, kdyby chtěli,“ upozorňuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Jedinou brzdou masového odchodu je to, že lékaři obecně pracují déle než do pětašedesáti let. Běžně lékař, který chce odejít do penze, svoji praxi nabídne k prodeji, nebo ji předá nástupci, čímž zajistí pacientům náhradu. Když se mu nedaří uspět, může dojít na nejhorší.