Soud se zastal obviněného Hlubučka, zrušil jeho vyloučení ze STAN

„Rozhodnutí neobstojí. Nebylo vydáno v souladu se stanovami,“ rozhodl samosoudce Jan Kobera. Připomněl, že STAN může podle stanov vyloučit člena, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, což se Hlubučka netýká. V kauze známé pod názvem Dozimetr zatím nebyla podána ani obžaloba.

Hnutí zdůvodnilo vyloučení bývalého vlivného pražského politika mimo jiné tím, že byl obviněn, poté skončil ve vazbě, takže pravděpodobnost, že spáchal trestnou činnost je vyšší, nebo že se stýkal s problematickými lidmi, například nyní spoluobviněným Michalem Redlem – údajnou hlavou organizované skupiny, která měla systematicky obsazovat klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.

Podle soudu to stačí k pozastavení členství, nikoliv však k vyloučení. „Není přípustné, aby strana vyloučila svého člena pouze na základě toho, že je proti němu vedeno trestní stíhání,“ uvedl Kobera. Jde podle něj o porušení presumpce neviny.

Právní zástupce STAN Lukáš Vajda trval na tom, že hnutí postupovalo správně. „Zcela jednoznačně byly založeny podmínky k vyloučení. Kontakty pana navrhovatele s nedůvěryhodnými osobami, potenciální trestná činnost a nevyjasněné financování nemovitostí – toto vše v souhrnu poškozuje do dnešního dne dobré jméno a pověst hnutí,“ prohlásil advokát.

Stanovy STAN skutečně umožňují vyloučení člena, který „svým chováním na veřejnosti či způsobem výkonu veřejné funkce nebo svého povolání (podnikání) opakovaně nebo závažně poškodil nebo ohrozil pověst hnutí“.

Podle soudce však není v případě Hlubučka není nijak konkrétně uvedeno, jak se poškození pověsti měl dopustit. Zmínka o nejasném financování majetku, je optikou soudu příliš vágní.

„Jediné další, co je tu jako relevantní, jsou ty nemovitosti – že uváděl nepravdu o jím vlastněných nemovitostech (ve Španělsku). Ale to je natolik obecné, že se domnívám, že to nepostačí. Musela by tu být nějaká konkretizace, jaký důvod pro vyloučení naplnil,“ míní soudce.

Soud zásadně nepřezkoumává samotné důvody. To je věcí politické strany, aby hodnotila, jaké důvody jsou pro vyloučení pana navrhovatele. Soud přezkoumává soulad se zákonem a stanovami. Politická strana se jimi musí řídit. Jan Kobera soudce

Za pravdu dal nakonec Hlubučkovu právnímu zástupci. Ten mimo jiné upozorňoval, že jeho klient byl dvakrát trestán za totéž – nejprve pozastavením členství a pak vyloučením.

„Veškeré důvody vyloučení souvisí s probíhajícím trestním řízením. Za to však již byl navrhovatel disciplinárně potrestán, a to pozastavením členství. Jediným dalším nesouvisejícím důvodem mají být nevyjasněné majetkové poměry. Ty přitom nebránily žalovanému (STAN) přijmout stovky tisíc korun na darech od navrhovatele a jeho partnera. Po zahájení trestního stíhání se žalovaný veřejně vyjádřil ve smyslu, že veškeré tyto dary vrátí. Nicméně na základě výzvy k vrácení daru navrhovatele a jeho partnera hnutí tento dar vrátit odmítlo,“ uvedl advokát Lukáš Nezpěvák.

Soudce konstatoval, že proces, během něhož se návrh na vyloučení Hlubučka ve STAN projednával, byl korektní. Proběhla ústní jednání a exnáměstek dostal možnost se k věci vyjádřit.

„Soud neříká, že by hnutí nemohlo přistoupit k vyloučení pana navrhovatele znovu,“ řekl Kobera. Musí však takový krok zdůvodnit způsobem, který bude v souladu se stanovami.

„Předpokládám, že odvolání pravděpodobně podáme,“ reagoval právní zástupce STAN. Věc by pak projednal Vrchní soud v Praze. Hlubučkův advokát odešel bez komentáře. Jeho klient se pátečního jednání soudu nezúčastnil.

Od zadržení po vyloučení – případ Petra Hlubučka v datech 15. 6. 2022 Policie zadržela v budově pražského magistrátu radního Petra Hlubučka (STAN). Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili dalších jedenáct lidí. Uvedli, že se kauza týká uplácení. Hnutí STAN pozastavilo Hlubučkovi členství. Politik rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. 25. 8. 2022 Krajský výbor pražské organizace STAN navrhl Hlubučkovo vyloučení z hnutí. „Důvodem je především situace vyvolaná prověřováním a následným zahájením trestního stíhání Ing. Petra Hlubučka. Vznesená obvinění jsou závažná. Vyvolala mediální ohlas... samotné nestandardní jednání, které je v rozporu s politickou etikou a důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání může být důvodem pro vyloučení, jestliže závažným způsobem porušil stanovy svým chováním na veřejnosti či způsobem výkonu veřejné funkce.“ 29. 9. 2022 Krajský výbor návrh na odvolání doplnil. Rozvinul v něm úvahu, že když byl Hlubuček vzat do vazby, tak se to pojí s vyšší mírou pravděpodobnosti, že ke spáchání trestné činnosti došlo. Poukázal na to, že dotyčný měl být v úzkém spojení s Michalem Redlem, který v minulosti spolupracoval s Radovanem Krejčířem. Kauza je mediálně sledovaná a vrhá špatné světlo na STAN. Závažnost skutku, z nějž je obviněn, je podle výboru vysoká. 9. 3. 2023 Rozhodcovský a smírčí výbor STAN rozhodl, že se návrhu vyhovuje a Petr Hlubuček se vylučuje z politického hnutí Starostové a nezávislí. Výbor to zdůvodnil zjištěním z veřejných zdrojů, že Hlubuček byl obviněn z vysoce závažných trestných činů a existuje důvodné podezření, že k jejich spáchání mohlo skutečně dojít. Hlubučkovy vztahy s dalšími obviněnými nebyly údajně jen občasné a zdvořilostní. Skutečnost, že trestní řízení je proti členovi stále vedeno, prý představuje další poškozování dobrého jména hnutí STAN. 23. 3. 2023 Hlubuček podal odvolání proti rozhodnutí o vyloučení. 4. 5. 2023 Předsednictvo hnutí STAN odvolání zamítlo. Zdůvodnilo to mimo jiné tím, že člen hnutí měl pravidelné styky s dalšími obviněnými osobami v trestním řízení, a to zejména s podnikatelem Redlem, bývalým spolupracovníkem odsouzeného Krejčíře. Redl měl být hlavou organizované zločinecké skupiny. Hlubuček také podle předsednictva uváděl nepravdu o jím vlastněných nemovitostech, když tvrdil, že ve Španělsku vlastní jednu nemovitost, ale ve skutečnosti vlastnil tři nemovitosti a nebyl údajně schopen uspokojivě vysvětlit jejich podezřele nízkou pořizovací cenu. Jeho jednání podle předsednictva představuje závažné a opakované poškození pověsti hnutí.