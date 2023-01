ANO už není co bývalo, míní Vondrák. Předsednictvu nabídne svou funkci v hnutí

„Nemůžu říct, že bych měl nějakou většinovou podporu, ale myslím si, že je dost lidí, kteří vnímají, že hnutí ANO není to, co bývalo, když do něj vstupovali,“ poznamenal Vondrák.

„Počkejme si na 8. února, o mém rozhodnutí se bude diskutovat,“ řekl Vondrák portálu iDNES.cz bez dalších podrobností.

Předsednictvo se kromě Vondrákova možného odstupu z funkce bude zabývat také hodnocením prezidentských voleb. V nich se Vondrák spolu s ostravským primátorem a dřívějším členem předsednictva hnutí Tomášem Macurou postavil proti šéfovi hnutí Andreji Babišovi a veřejně podpořil jeho protikandidáta Petra Pavla.

„Musíme si vyhodnotit dopad jeho (Vondrákových) slov, jak to vnímají lidé z regionu,“ uvedl Havlíček. „Můj názor je takový, že nejednal v souladu s tím, co chtějí naši voliči v Moravskoslezském kraji,“ dodal. S hlasy voličů podle něj není možné hazardovat.

Vondrák v sobotu v reakci na předchozí kritiku od Havlíčka řekl, že i přes podporu Pavla chce dál působit ve vedení ANO a ovlivnit jeho další směřování. Podle jeho vyjádření je důležité oslovit znovu mladé voliče a zástupce střední třídy.

„Havlíček je motivován tím, že nás vnímá jako skupinu lidí, kteří mají jiný názor. Je to ale složitější. Není to o tom, že na nás voliči zanevřou. Pokud bude Havlíček sázet na analýzy marketérů prezidentské volby, je to špatně,“ řekl Vondrák.