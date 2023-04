Pukotikon budí vášně. Myšlenka je dobrá, provedení amatérské, míní grafici

Tvůrci loga pro hokejové mistrovství při jeho představení uvedli, že měli za cíl zprostředkovat vášeň a emoce. Zatím se však směrem k vizuálu sbíhají emoce především negativní.

„Líbí se mi myšlenka, nápad, ale provedení mi přijde jako totální amatérismus. Když se podíváte na starší loga IIHF a porovnáte je, to nové bude poměrně vystupovat. Ikonka nedodržuje jednotnou identitu a styl, kterou loga IIHF historicky mají, což mně osobně vadí,“ hodnotí grafik a CEO brandingové agentury Ler studio Tomáš Zadák.

Logo je podle něj provedeno příliš triviálně. Vzhledem k tomu, že předchozí loga IIHF jsou propracovaná, od tohoto by čekal něco podobného. „Přijde mi, jako kdyby někdo vzal pero, tužku a udělal smajlík. Působí to jako do dětské školky,“ míní.

Tvůrci vizuálu z agentury Unicorn Attacks uvedli, že jejich vizí bylo stvořit design, který co nejvíce zprostředkuje emoce a vášeň. Sloganem mistrovství je „Srdce do hry“. Autoři měli za cíl, aby logo bylo jednoduché a fungovalo ve virtuálním světě a na sociálních sítích.

To se podle designérky Veroniky Šilbergerové z firmy Webronika podařilo. „Mně osobně v logu chybí energie, síla hokeje, česká hrdost a chuť se rvát. Sport je ale i o zábavě a vášni, a ta v zadání byla splněna,“ tvrdí.

Puk, nebo pilulka?

Takzvaný pukotikon však designérce spíše než puk připomíná pilulku. „Kdybyste si odmysleli nápis, ponechali byste pouze červený obdélník s pukem a ukázali to někomu, kdo je mimo kontext, asi by v životě neřekl, že je to puk,“ poznamenala. Logo je podle ní až příliš jednoduché, i když chápe, že právě směrem jednoduchosti se studio vydalo.

Samotný pukotikon je podle ní příliš dětinský a roztomilý. „Jakmile se ale začne hodně používat, může fungovat dobře,“ uznává.

Grafik Tomáš Vachuda na logu oceňuje, že je pozitivní, veselé a nebere se moc vážně. „Většina fanoušků totiž bere hokej velmi vážně. Trocha odlehčenosti by jim prospěla,“ myslí si.

Samotná ilustrace puku a vizuální identita na něj působí velmi „mladě“. „Ne vyloženě infantilně ani dětsky, ale přijde mi, že cílí více na mladé, než na starší skalní fanoušky. Což byl možná úmysl,“ řekl Vachuda.

Myšlenku veselého emotikonu pukotikonu chválí i Zadák. Bude podle něj vtipné, pokud se o něj tvůrci opřou například ve videoreklamách. Jak však zmiňuje výše, provedení už se mu moc nelíbí. „Dokázal bych si představit, že tento nápad vezmu a převedu ho do jiného formátu, aby byl moderní a trendy,“ dodává.

Šilbergerová uznává, že se tvůrci nebáli jít proti proudu a udělat něco úplně jiného. „Děláte logo pro IIHF, je to sport, který sleduje celé Česko, což je opravdu těžké, až nevděčné,“ myslí si. Vášnivé reakce jsou podle ní lepší, než kdyby si lidé vizuál prohlédli a nezaujatě šli dál.

Designérka připomíná, že proti neotřelému logu olympiády v Londýně v roce 2012 se i pořádaly protesty. „A když se dnes řekne ‚olympiáda v Londýně‘, každému se to logo hned vybaví.“

Logo podle ní budeme jinak hodnotit s odstupem, až se bude hrát mistrovství, vizuál bude známý v celé své kráse a budeme ho vídat na sociálních sítích a televizích. „Pokud půjdeme do finále, tak budou mít ještě pukotikony všichni moc rádi,“ dodává s úsměvem.