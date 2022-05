V Brně opět otevřeli nejužší hotel ve střední Evropě. S návratností počítám v příštím životě, říká majitel

Majitel hotelu Stanislav Berousek počítá s oficiálním otevřením zhruba za čtrnáct dní. Do té doby chce otestovat přibližně patnáctičlenný personál, z nějž dvě třetiny tvoří Ukrajinci, převážně uprchlíci před válkou.

„Český personál utíká na západ do Rakouska a Německa, odtud zase do Švýcarska. Celé se to posunuje. Proto tu máme Ukrajince a jsme ve zkušebním provozu, než si to sedne,“ sděluje Berousek, který stavbě z éry Bohuslava Fuchse vracel od roku 2016 její původní půvab.

„V provozu je ubytovací část a kavárna, tento týden otevřeme i nějaké prohlídky. Většinou sem chodí lidi staršího věku z nostalgie, rozhlíží se tady a vzpomínají, jak tady kdysi byli stálými hosty,“ přibližuje Berousek.

Hotel Avion, který je nejužší ve střední Evropě, patří mezi nejznámější stavby Brna, čemuž odpovídají i ceny. Litr domácí limonády zde přijde na 139 korun, presso na 57 korun. Noc v dvoulůžkovém pokoji se dá pořídit od 2 590 korun. Za prémiové apartmá s výhledem na hrad Špilberk hosté zaplatí 6 980 korun za noc.

„Samozřejmě, že tu je přidaná hodnota národní kulturní památky a toho, že jde o světově známý monument. Nastavili jsme cenovou politiku jako před zdražením a jsme připraveni se přizpůsobit,“ avizuje majitel.

Hotel se podle něj pohybuje na čtyřhvězdičkové úrovni. „Ale nebudeme označení hvězdičkami, protože jsme design hotel. Prostory některých pokojů by navíc rozměrově nesplňovaly kritéria na čtyři hvězdy,“ vysvětluje Berousek, pro nějž má hotel především starožitnou hodnotu. „Nejsme komerční zařízení, s návratností investovaných peněz počítám v příštím životě,“ říká.