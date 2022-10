Hrad z technických důvodů zrušil Zemanův program. O zdraví nejde, řekl Mynář

Zeman se měl ve čtvrtek odpoledne sejít s kandidátem na ministra životního prostředí Petrem Hladíkem, v plánu měl i kulatý stůl k energetice.

„Z technických důvodů se zítra (ve čtvrtek) plánovaný program v Lánech neuskuteční. Náhradní termín přijetí ministerského kandidáta je 20. října v 15:00 hodin, u kulatého stolu náhradní termín hledáme,“ uvedl ve středu odpoledne Ovčáček bez dalších podrobností.

„Nehledejme za tím žádné spekulace. Jedná se o technickou záležitost,“ uvedl hradní kancléř Mynář ke zrušení programu. „Technickou záležitost“ blíže specifikovat nechtěl. „Není to nic, co by mělo spojitost s panem prezidentem a jeho zdravotním stavem,“ uvedl s tím, že páteční program prezidenta na Pražském hradě platí. Zeman má v pátek odpoledne na Hradě přijmout vítěze soutěže Vesnice roku.

Petr Hladík z KDU-ČSL má nahradit současnou ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou ze stejného hnutí, která podala rezignaci ze zdravotních důvodů.

Zeman koncem září řekl Mladé frontě DNES, že by vyměnil ministry zahraničí Jana Lipavského (Piráti), financí Zbyňka Stanjuru (ODS), průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN), vnitra Víta Rakušana (STAN), ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou (TOP 09) a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL).

Hubáčková 3. října oznámila, že na funkci rezignuje. „Čeká mě operační zákrok, jehož léčení potrvá čtyři až šest měsíců,“ řekla. Její odchod je po konci exministra Petra Gazdíka druhou změnou ve vládě Petra Fialy. Nahradit ji má místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík.

Ke kulatému stolu prezident pozval původně na čtvrteční odpoledne například bývalého ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (ANO), prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého nebo odborového předáka Josefa Středulu. Mluvit měli o dopadech drahých energií na Českou republiku. Náhradní termín pro setkání k energetice Hrad ještě hledá.

„Dostal jsem jen nový termín a oznámení, že se schůzka konat nebude z technických důvodů,“ sdělil redakci iDNES.cz Josef Středula, který se měl čtvrtečního setkání se Zemanem zúčastnit.

„Hrad oznámil, že se schůzka nekoná z technických důvodů, víc nevím,“ též reagoval na dotaz iDNES.cz exministr Havlíček.

„Jednání o energetice bude zahájeno v 15:00 v Lánech,“ uvedl ve středu Ovčáček. Kromě Dlouhého, Havlíčka a Středuly byla podle něj pozvána mimo jiné bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Středula s Vitáskovou chtějí kandidovat v lednových prezidentských volbách.

Kulatý stůl k energiím navrhl Středula

Právě Středula Zemanovi setkání k energetice před měsícem navrhl. Na počátku září po schůzce s prezidentem odborový předák novinářům řekl, že u kulatého stolu by se mohli sejít zástupci vlády, Parlamentu, odborů a zaměstnavatelů. Mluvit by měli o dopadech drahých energií na Českou republiku.

Bývalý vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček ve středu na dotaz potvrdil, že se schůzky zúčastní. Naopak předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) uvedl, že pozvánku neobdržel. Pozvání přišlo podle mluvčího Hospodářské komory Miroslava Dira i Dlouhému.

Prezident Zeman se v úterý v Bratislavě zúčastnil setkání prezidentů visegrádské čtyřky. Na Slovensko letěl vrtulníkem, protože letadlem nemůže cestovat kvůli vyživovací sondě do žaludku, kterou mu lékaři Ústřední vojenské nemocnice v Praze kvůli riziku podvýživy zavedli při loňské hospitalizaci. V pátek má kromě přijetí vítěze soutěže Vesnice roku v plánu účast na brněnském kolokviu Sítě předsedů nejvyšších soudů EU a v pondělí a úterý má navštívit Ústecký kraj.

Prezidentovy výjezdy do krajů i zahraniční cesty ve druhém funkčním období omezila epidemie covidu-19 a také Zemanův zhoršený zdravotní stav. Kvůli onemocnění nohou používá prezident od dubna 2021 vozík. Loni na podzim strávil 48 dní v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.