Zájem o památky je slabý. Lidé šetří, nebo upřednostní moře, míní kasteláni

„Návštěvnost je jako na houpačce, nejvíc chodí lidé v sobotu, ve všední dny méně. Zatím je návštěvnost srovnatelná s covidovým obdobím, ale to nám klesla o polovinu proti letům před pandemií. Domnívám se, že je to tím, že všechno zdražuje, a první, na čem lidé šetří, je kultura. Řada lidí také raději vyjela k moři s vidinou, že je to možná na nějakou dobu naposledy, protože na to už mít nebudou,“ přemítá třeba Michaela Prokopová, kastelánka zámku v Libochovicích na Litoměřicku.

Kromě klasických prohlídek komnat s výkladem průvodce zámek letos pro návštěvníky připravil i prázdninovou výstavu panenek a kočárků z různých období. Lze si ji projít i bez průvodce, je tak vhodná především pro rodiny s malými dětmi, které by třeba komentovaná prohlídka nezaujala. „Mohou si přizpůsobit i délku prohlídky, jak jim to vyhovuje,“ zmiňuje kastelánka.

Tradičním tahákem na památkách bývají různé kulturní akce. Ty zatím zabírají a čísla návštěvnosti zachraňují. „Jsou navštěvované opravdu hodně. V červenci jsme měli pohádku pro děti, další divadelní představení je v plánu 24. srpna od 19 hodin, bude to Rusalka,“ zve libochovická kastelánka.

Návštěvnost ovlivňuje také počasí, řada lidí v těchto horkých dnech raději míří zchladit se někam k vodě. „Dnes tu prošlo přes 150 návštěvníků, což je na tohle horké počasí a ve všední den docela hodně. Ale nejvíce k nám lidé chodí, když je teplota do těch 25 stupňů a o víkendech,“ líčí Miriam Němcová, kastelánka hradu Hazmburk.

Ani tady však nedosahuje návštěvnost předcovidových čísel. „Letošní sezona je slabší než roky před covidem. S kolegy se o příčinách bavíme a důvodů je asi několik. Po covidu se otevřely hranice, a tak si ti, kteří mají finance, chtějí raději užít pobyt u moře. Ale řada lidí šetří a jednodenní výlet autem, oběd pro celou rodinu a vstupné na památku je pro ně velký zásah do rodinného rozpočtu,“ dodává.

„Dříve si lidé zaplatili prohlídku všech okruhů a výstavu. Viděli tak celý zámek. Letos si vybírají a zaplatí si třeba jen jeden okruh,“ všímá si ředitel zámku Nový Hrad v Jimlíně Josef Kabát s tím, že návštěvnost je sice o něco vyšší než loni, ale čísel před covidem ani zde nedosahuje.

Lákadlo v podobě nočních prohlídek

I tady zvedají návštěvnost kulturní akce. V rámci Zámeckého kulturního léta se tu konají přednášky, divadelní představení či filmové projekce.

„Každoročně pak bývají největším lákadlem speciální noční prohlídky. Ty se nemohly kvůli covidu minulé dva roky konat. Zámkem provedou herci v kostýmech. Zájemcům bych doporučil určitě rezervaci předem,“ upozorňuje Kabát s tím, že letos jsou na programu v sobotu 13. srpna od 20 hodin do půlnoci.

Průměrně dvě stě lidí denně chodí na zámek Ploskovice nedaleko Litoměřic. „V některé dny je to více, jindy méně. Nejvíce chodí lidé o víkendech. Návštěvnost je nižší než před covidem, ale to je asi i tím, že jeden prohlídkový okruh je uzavřen,“ říká Anna Šnajdrová ze zámku. Veřejnost tak až na výjimky nemůže do uměle vytvořené jeskyně neboli grotty pod zámkem, která prochází opravou. Nejmenší návštěvníky však potěší výstava medvídků ze soukromé sbírky.

Minimální návštěvnost hlásí také zámek Valeč kousek za hranicí s Karlovarským krajem. „Je to určitě slabší než v minulých letech, čísla jsou nižší než v roce 2019, kdy ještě nebyla žádná omezení. Domníváme se, že většina tuzemských turistů vycestovala do světa. Máme problém dosáhnout denně 50 hostů. Rekordní návštěvnost byla zatím jen o státních svátcích v červenci, kdy jsme poprvé a tento rok nejspíš i naposledy dosáhli 100 návštěvníků,“ uvádí zástupkyně kastelána Alena Zemanová.