Konec houbaření v pohraničí, zelená hranice se Slovenskem se zavírá kvůli běžencům. Jaká omezení nás čekají?

Od půlnoci ze středy na čtvrtek zavádí policie kvůli nelegálním migrantům kontroly na hranicích se Slovenskem. Minimálně deset dnů bude možné hranici překročit pouze na 17 silničních, sedmi železničních a třech říčních přechodech. Kdo by se o to pokusil mimo určená místa, může skončit s pokutou až pět tisíc korun. To se přímo dotýká i turistů a houbařů.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč