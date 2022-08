Noc byla klidná, teď jsou na řadě drony. Požár v Hřensku trvá patnáctý den

„Dobré ráno. Večer jsme vypustili drony, našly pár ohnisek, na které jsme se zaměřili. Jinak byla noc velmi klidná, teď ráno opět průzkum dronů. Po poradě pilotů a pak štábu zvolíme strategii na dnešní den,“ informoval iDNES.cz mluvčí hasičů Martin Kavka.

Podobnou zprávu o klidné noci sdělil novinářům i v sobotu ráno, vše tedy nasvědčuje tomu, že by se hasičům v nejbližších dnech mohlo podařit oheň zvládnout. V neděli jde již o patnáctý den zásahu profesionálních a dobrovolných hasičů. V sobotu evidovali stovku zraněných, ve většině případů šlo o lehká zranění jako jsou bodnutí vosou nebo odřeniny.

V sobotu odpoledne navíc oznámili záměr, že by do pátku 12. srpna rádi předali jižní sektory mezi Janovem a Kamenickou strání. Daná část je uhašená, a tak ji budou chtít předat správě Národního parku.

V boji s požáry, které se už podařilo stáhnout na území menší než 400 hektarů, účinně pomáhají i italské Canadairy, které nabírají vodu z jezera Milada. Právě tato část se stala velmi oblíbenou a sledují ji desítky příznivců letectví.

Hasiči budou i v neděli pokračovat v přípravě míst pro zásobu vody. Čerpací stanoviště nechají na strategických místech a problémových bodech pro případné dohašování, až místo požáru opustí. Z jednotlivých sektorů přichází podle mluvčího pozitivní zprávy, že se ohniska objevují v menší intenzitě než v předchozích dnech. Hasičům se navíc lépe pracuje, protože polevilo vedro.

Před několika dny se pokusili speciálně vycvičení lezci dostat do nepřístupného terénu pomocí vrtulníku, což se nepodařilo. Poté se tam záchranáři dostávali složitější cestou, prosekávali se ke strategickému bodu ze země. Zda se jim podařilo přivést k oblasti u Pravčické brány vodu, se dozví dnes na štábu.

„Díky italským strojům se nám daří velmi účinně hasit ta skrytá ohniska v nepřístupném terénu, kde byly největší problémy,“ uvedl Kavka. V noci z pátku na sobotu v oblasti pršelo, déšť ale nebyl příliš vydatný, nicméně pomohl uhasit některá menší ohniska. V sobotu navzdory větru nová ohniska nevznikala, naopak se dařilo likvidovat ta stávající.

V neděli taky skončí živý stream, který hasiči vysílají na YouTube kanále. Důvodem je, že se dokumentaristé budou soustředit na detailní mapování místa požáru. I nadále na místě zůstává okolo tisícovky hasičů, téměř polovina - 450 z nich - jsou dobrovolníci, 430 jsou profesionálové a zbytek tvoří podpůrný personál.

Tři sta hasičů je z místních sborů v Ústeckém kraji, sedm stovek je z ostatních krajů.

Změna v regionální dopravě

Kvůli zásahu hasičů musí v pondělí cestující počítat s tím, že nepojedou při plánované výluce náhradní autobusy za několik osobních vlaků mířících z Děčína do Bad Schandau. Vlaky z Děčína nepojedou od 8:38 do 14:38, z Bad Schandau nepojedou od 8:43 do 14:43.

Náhradní autobusy nemohou jezdit, protože se po silnici stále pohybuje velké množství hasičské techniky.

Po vypuknutí ničivého požáru se na platformě Donio sešlo od dárců téměř devět milionů korun. Příští týden se sejdou zástupci platformy a národního parku se senátorem Zbyňkem Linhartem a také starosty jednotlivých obcí, aby se rozhodlo, kde finanční prostředky pomohou. Sbírku vyhlásila také litoměřická diecéze.