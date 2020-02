Velvyslanec USA King varoval české poslance před zavedením digitální daně. Může dojít i na odvetu

Praha Americký velvyslanec v Česku Stephen King zaslal členům rozpočtového výboru české Poslanecké sněmovny dopis, ve kterém označil zvažovanou digitální daň za diskriminační. Podle serveru iHNED.cz, který v pondělí o dokumentu informoval, King poslance varoval i před možným zavedením odvetných opatření ze strany USA.

Daň, jejíž návrh sněmovní výbor projednává, by se vztahovala na velké internetové firmy v Česku. Týkat by se měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple.



King v dopise českým poslancům označil sedmiprocentní sazbu za mimořádně vysokou, uvádí iHNED.cz. „Navíc, jak jsem již sdělil předsedovi vlády panu Andreji Babišovi a dalším ministerským úředníkům, Spojené státy si ponechávají právo přijmout příslušná opatření na obranu našich inovačních firem, což by mohlo zahrnovat odvetná opatření,“ uvedl podle serveru King.

Rozpočtový výbor Sněmovny počátkem února projednávání návrhu na zavedení digitální daně přerušil, aby poslanci měli čas na podávání pozměňovacích návrhů. Vrátit by se k němu měl 18. března.

Daň přinese okolo 5 miliard korun ročně

Digitální daň by se podle návrhu ministerstva financí měla vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Do státního rozpočtu by daň měla přinést zhruba pět miliard korun ročně.

Spojené státy již proti dani oficiálně protestovaly. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) sdělila, že je připravená jednat o snížení sazby daně.

O digitální dani pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google, mluvili už v roce 2017 představitelé Evropské unie. Následující rok Evropská komise představila návrhy na změny ve zdanění digitálních firem, ale ministrům financí členských zemí EU se poté několikrát nepodařilo najít shodu na možné podobě budoucí daně. Některé země, včetně Česka, se proto rozhodly jednat samy.

Digitální daň zavedly Francie, Itálie nebo Rakousko. Washington kvůli tomu pohrozil Francii zavedením cla na některé zboží. Koncem letošního ledna francouzský ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že se obě země dohodly na postupu, jak zdanění digitální ekonomiky vyřešit.