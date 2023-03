Pavlův den D: zabydlí se nový prezident v malé vile, nebo v „obrovském“ luxusním Domečku?

Na Pražském hradě, kde se slavnostní inaugurace odehraje, nebudou chybět symboly, tradice, velkoplošné obrazovky pro veřejnost, bezpečnostní opatření, ctění hosté a hlavně emoce.

„Ceremoniál je živý v tom, že v něm pracují emoce. Prezident stojí proti stovkám osobností, duní salvy, skla v sále se chvějí. A pak je absolutní ticho, do kterého zazní hymna. I otrlému se rozechvějí kolena,“ řekl serveru Lidovky.cz někdejší hradní protokolář českých prezidentů Jindřich Forejt. Jinak tomu podle něho nebude ani u Pavla.

Po skončení oficialit a tradic plného obřadu ve Vladislavském sále pozdraví spolu se svou chotí z balkonu na III. nádvoří veřejnost, pro kterou je tato část Hradu otevřena. Stejně jako Hradčanské náměstí vybavené obrazovkami pro přímý přenos inaugurace.

S balkonkem má souviset i překvapení, které zmiňuje Pavlův tým. Spekuluje se, že lidé uvidí zrenovovanou prezidentskou standartu.

Zdravice z balkonku je odkazem na Václava Havla, který z něj mával shromážděným. „Havel ale neměl balkonek rád, cítil se na něm lidem hodně vzdálen,“ připomněl Forejt.

Václav Havel zdraví příznivce z balkonu Pražského hradu během své inaugurace v roce 1993 (vlevo, s chotí Olgou) a v roce 1998 (vpravo)

„Havlův rukopis“ je čitelný i na dalších bodech programu. Stejně jako ikona sametové revoluce i Pavel v podvečer dostane v katedrále požehnání od církví a vyslechne si Dvořákovo Te Deum, byť jen v jeho koncertní verzi.

Podobně jako Havel si také obmění svoji ochranku. Na rozdíl od Havla ale Pavel nezačne hned vteřinu po inauguraci plně úřadovat z Hradu. Než ho zbaví případných odposlechů, ponechá si kancelář v Hrzánském paláci.

Jasno není o bydlišti nového prezidenta. Jeví se dvě možnosti: Lumbeho vila u Jeleního příkopu nebo rezidence v Královské zahradě, které se říká Domeček. Prvním nastěhovaným v něm byl Klement Gottwald. Ale pobýval tam i Havel.

Jedno z možných sídel nové hlavy státu: prezidentský Domeček

Co nás a nového prezidenta tedy v nejbližších hodinách a dnech čeká?

1. Jak bude vypadat složení slibu?

Slavnostní ceremoniál se odehraje tradičně ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde ve 14.00 začne společná schůze obou parlamentních komor. Kromě poslanců a senátorů dostali pozvánku na inauguraci i politici, zástupci justice, armády, bezpečnostních složek, akademické obce, církve, diplomacie a také rodina či hosté Petra Pavla. Celkem bude v sále na 850 hostů.

„Společná schůze má jediný bod programu, a to je složení slibu prezidenta republiky. Tedy předsedající paní Pekarová Adamová zahájí schůzi, vyzve prezidenta, aby složil slib, pan Pavel přijde, položí ruku na Ústavu ČR, řekne slib, podá ruku předsedovi Senátu, čímž svůj slib stvrdí, zazní státní hymna. Elektronická děla do toho budou z Petřína pálit 21 salv a prezident řekne proslov. Předsedající schůzi ukončí,“ řekl serveru Lidovky.cz bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář.

2. Kdy prezident pozdraví veřejnost?

Ve 14.50, ihned po skončení inaugurace ve Vladislavském sále, prezident Pavel pozdraví z balkonu na třetím nádvoří veřejnost. Poté přejde na první nádvoří, kde mu podá hlášení náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Špalírem bojových praporů Pavel dojde k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, u které položí květiny. Následně se pozdraví s přítomnými příznivci a odejde do Španělského sálu, kde se bude konat číše vína pro tři tisíce hostů, kterým zahrají členové bývalé skupiny Spirituál kvintet.

V podvečer se prezident přesune do katedrály svatého Víta. Tady se zúčastní ekumenické modlitby v kapli svatého Václava. Následovat bude skladba Antonína Dvořáka Te Deum.

3. Kdy a kde začne prezident úřadovat?

Nově zvolená hlava státu se ujímá svých povinností hned po složení slibu. Tým prezidenta avizoval, že zůstane i po inauguraci ještě nějakou domu v Hrzánském paláci, protože musí prý Hrad „vyčistit“. Spekuluje se například o odstranění odposlechů.

Exprotokoláři Forejt i Sklenář se shodují, že je to krajně neobvyklé a nevysílá to dobrý signál. „Překvapilo mě to. Vždy si prezident potom, co byl uveden do funkce, našel nějakou kancelář na Hradě, která nemusela být definitivní. Tak to bylo u Václava Havla i Václava Klause,“ zdůraznil Sklenář s tím, že nešťastnou věcí toho všeho je, že se to řeší takto veřejně.

Byť bude Pavel ještě nějakou dobu v Hrzánském paláci, Pražský hrad bude také využívat. V pátek ráno v něm například jmenuje Petra Hladíka ministrem životního prostředí.

4. Jak je to s ochrankou prezidenta?

Petra Pavla po jeho zvolení prezidentem hlídali bodyguardi z jiného útvaru, než bylo dosud u hlavy státu zvykem. Vymínil si, že by chtěl místo Útvaru pro ochranu prezidenta trojici bodyguardů Vojenské policie (VP). Svůj krok vysvětloval nedůvěrou k bývalému vedení prezidentské ochranky.

Podle Sklenáře patrně tito tři policisté nyní přejdou do Útvaru pro ochranu prezidenta. „Je to standardní, všichni prezidenti s sebou vzali na Hrad kluky, které znají, kterým důvěřují. Je to tam hodně postaveno na důvěře, musí jim naprosto věřit,“ uvedl.

Podobně se vyjádřil i Forejt, podle něhož si Klaus i Zeman také přivedli vlastní ochránce. „Věděli o jejich zvycích i zlozvycích, věděli, jak fungují. Chápu tedy prezidenta Pavla, že si zvolil vlastní lidi, s nimiž se zná,“ dodal Forejt.

5. Kde bude prezident bydlet?

Budoucí bydliště prezidenta Pavla stále halí mlha. Byť ještě před volbami tvrdil, že by chtěl i nadále bydlet hlavně ve svém domě v Černoučku na Litoměřicku, bezpečnostní aspekty spojené s jeho funkcí mu to patrně neumožní.

Podle Sklenáře jsou dvě možnosti, kde by mohl bydlet: Lumbeho vila u Jeleního příkopu nebo rezidence v Královské zahradě, které se říká Domeček.

Lumbeho vila v severozápadní části areálu Pražského hradu za Jelením příkopem

„V Lumbeho vile bydlel Václav Klaus, je malinká, ideálně pro dva lidi. Je v uzavřené části Hradu, kde jsou zahrady, je dobrá i z hlediska bezpečnosti. Domeček je obrovský. Stavěl se před válkou pro Beneše, ten v něm ale nestihl bydlet a jako první ho obýval Gottwald. Pak tam bydleli všichni komunističtí prezidenti, ale bydlel tam i Havel,“ nastínil Sklenář s tím, že označení Domeček klame. Jde totiž o velký objekt, dole jsou reprezentativní prostory, kinosál, bazén i sauna.

Domeček

„Ale je to mezi Míčovnou a Královskou zahradou, problematičtější proto z hlediska bezpečnosti, proudí kolem davy lidí,“ doplnil.

Pokud jde o Lány, Pavel ani jeho tým zatím jasně neřekli, jaký záměr hlava státu se zámkem má. Jisté je, že ho nebude využívat tak často jako Miloš Zeman, který v něm trávil většinu svého druhého mandátu. Ve hře je podle Sklenáře i otevření Lán či jeho části pro veřejnost.

Zámek Lány slouží jako letní sídlo prezidentů

6. Jak to bude s lékařskou péčí o prezidenta?

O prezidenta se budou starat lékaři z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v pražských Střešovicích. Shodnou péči měli i jeho předchůdci. „Samozřejmě pokud by bylo zapotřebí specialistů z jiných nemocnic, tak to je možné,“ doplnil Forejt.

V ÚVN si nechal Pavel nedávno udělat kompletní zdravotní vyšetření, které prokázalo, že je schopen ze zdravotního hlediska bez výjimek vykonávat všechny prezidentské povinnosti. Zprávu vyhotovil ředitel nemocnice Miroslav Zavoral, který pečoval i o Miloše Zemana.