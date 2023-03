Po raketometu Přemyslovi vybereme na vrtulník, oznámil Dědek z Dárku pro Putina

Iniciativa Dárek pro Putina již vybrala přes 32 milionů korun na raketomet RM-70 nazvaný Přemysl. Nyní plánuje další sbírku. „Vždycky se jedná o to, co si ukrajinská strana přeje a co je reálné nakoupit. Teď chceme směřovat do vzduchu a chtěli bychom koupit vrtulník,“ prozradil pro Rádio Impuls zakladatel iniciativy Dalibor Dědek k dalším plánům.