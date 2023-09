Ivan Bartoš: Blažek by měl z vlády odejít. Chci prosadit skutečné reformy

Preference Pirátů neklesají, jak to vidíme třeba u lidovců nebo TOP 09, dalších vládních subjektů. Naopak i rostou. Jak jste toho docílili?

Čísla z různých průzkumů beru s respektem. Odrážejí aktuální náladu ve společnosti, co se politiky týče. Je pravda, že v současnosti jsme zřejmě jediná strana, která se účastní vlády a zároveň jí rostou preference. Věřím, že to je díky práci, kterou v rámci kabinetu odvádíme. Byť je to někdy těžké, tak si myslím, že v důležitých prioritách Pirátů jsme opravdu konzistentní. Jan Lipavský (ministr zahraničních věcí, pozn.red.), předvádí dobrou zahraniční politiku. Jak ve spolupráci s panem premiérem, tak s prezidentem. Michal Šalomoun (ministr pro legislativu, pozn.red.) – ačkoliv tedy o něm občas někdo tvrdí, že není jeho práce úplně vidět – tak pracuje jako šéf legislativní rady vlády velmi tvrdě. Spousta debyrokratických zákonů a zákonů, které přinášíme a procházejí Sněmovnou, jsou buď z jeho pera, nebo procházejí jeho rukama. Já se snažím transformovat řízení digitalizace a věřím, že už teď na podzim si budeme pouštět novou aplikaci portálu občana, GOV.cz v telefonu. A i v resortu místního rozvoje odvádíme dobrou práci, například co se čerpání evropských fondů týče.

Samozřejmě ale rozhodujeme jako vláda o věcech, které nejsou populární, což se odráží i v těch průzkumech celkové popularity kabinetu. Já jsem už před volbami říkal, že post-covidová situace bude pro Českou republiku náročná a to jsme ještě vůbec netušili, že přijde válka na Ukrajině. Koalici Pirátů se starosty volilo poměrně hodně lidí a většina na těch kandidátkách nekroužkovala. Myslím si, že jako prakticky jediná autentická liberální strana v České republice ten elektorát prostě máme.

Nekazí vám ale preference některé skandály, které se v poslední době okolo některých Pirátů vyrojily? Nejen poslední obvinění šéfa vašeho kabinetu na místním rozvoji Matouše Vanči z bossingu a sexuálního násilí, předtím obvinění náměstka na vnitru Lukáše Koláříka z fyzického napadení, ale ostatně nařčení z bossingu čelil i předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek…