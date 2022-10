Přesun české ambasády do Jeruzaléma? Zhmotnění Zemanova snu pohání i vidina izraelského plynu

Původní zpráva

Podle prezidenta Miloše Zemana by se velvyslanectví České republiky v Izraeli mohlo začátkem příštího roku přesunou z Tel Avivu do Jeruzaléma. Do hry se totiž v době krize dostává izraelský plyn, který by nejen Česku mohl pomoci zbavit se energetické závislosti na Rusku.