Izrael vnímá kritiku svého přístupu k válce na Ukrajině jako nepatřičnou, říká velvyslanec Stropnický

Lidovky.cz: Jen málokterá země je na válečný stav zvyklá tak jako Izrael. V souvislosti s válkou na Ukrajině nicméně zvolila izraelská vláda opatrnou rétoriku, za což se stala terčem kritiky v některých evropských a amerických kruzích. Mohl byste přiblížit, proč Izrael takto reaguje?

Ano, jistá kritika se ozvala, a to i tady, na „menším hřišti“ jednání velvyslanců zemí EU. Občas to ale může vyznít poněkud pikantně. To když přichází kritika od zemí, které své vlastní národní zájmy, především ty ekonomické, hájí velice energicky, až nesmlouvavě. Ale kuloárově. Zdá se, že když dva dělají totéž, není to často totéž.