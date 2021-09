‚Já bych odstřelila toho s těma štulcama!‘ Piráti se Starosty se snažili přesvědčit voliče v Olomouci

Mě tohle už nepřesvědčí, já jsem pravicový volič. Ale je zajímavé si to naživo poslechnout,“ říká šedesátiletý lékař František při pohledu na shluk lidí na Horním náměstí v Olomouci. Ačkoli vztyčené pódium obklopují stánky s občerstvením a propagačními materiály, hrozen hlav se tísní kolem dvou řečníků: šéfa hnutí Starostové a nezávislí Víta Rakušana a předsedy Pirátů Ivana Bartoše.



Do oficiálního startu čtvrtečního volebního mítinku dvoukoalice sice ještě pár minut schází, ale na politiky se už stojí fronta. Tandem koaličních lídrů lidé zvídavě zpovídají. Oba se střídají v odpovědích, více toho vykládá vrchní pirát, který svůj projev doplňuje vtípky a historkami z vlastního života. Někdejší starosta Kolína vystupuje umírněněji, v odpovědích je věcnější. V jejich souhře je ale patrné, že oba muži už spolu během kampaně něco odjezdili.

Jedním z návštěvníků akce je i senior Dušan. Rozmluvou s oběma politiky strávil dobrých deset minut. „Ptal jsem se jich na to heslo, které tu mají – že vrátí zemi budoucnost. To mi přišlo takové obecné,“ tvrdí při odchodu z mítinku. Dostalo se mu prý také obecných odpovědí o zdravotnickém systému a o financích.

Jinak byl podle svých slov s rozhovorem spokojený, Bartoše i Rakušana zhodnotil jako připravené, jako budoucího premiéra ale žádného z nich nevidí. Nevěří, že by nabízeli reálnou změnu. Přidává, že v rámci podobné předvolební akce seděl na témže náměstí s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ten mu prý slíbil, že se podívá na to velké kvantum lidí, které podle Dušana žije ze státních peněz. „Nic se ale nezměnilo,“ krčí rameny.

Babiš, mikrofon a surikaty

Počet lidí obklopujících oba lídry kampaně PirStanu po druhé odpolední narůstá, v jeden moment stojí oba předsedové obklopení každý svým vlastním hloučkem. U Bartoše se řeší hádky s Babišem. „Toho nedokáže umlčet nikdo, ani moderátor,“ notuje si s dredatým politikem mladá podporovatelka. „Babiše umí vypnout jedině náš Vojta Pikal,“ směje se šéf Pirátů s odkazem na spolustraníka a místopředsedu sněmovny, který Babišovi během jednání dolní komory v minulosti vypnul mikrofon. Nezmiňuje jej náhodou: Pikal je dvojkou na olomoucké kandidátce koalice.

Na vyšší otáčky Bartoš zapíná ve chvíli, kdy se s ním jeden z místních studentů politologie pouští do licitace o podobě kampaně. Ta z dílny Pirátů a Starostů čelila v minulých týdnech kritice odborníků i médií. „Až včera se mě na to poprvé nějaký člověk na ulici zeptal, ale novináři nám to předhazují pořád,“ vysvětluje energicky Bartoš.

Pár metrů od něj, za zvuků moderního elektroswingu, rozmlouvá s občany také Rakušan. I tady se řeč rychle stáčí k hlavnímu volebnímu sokovi – hnutí ANO. „Když je v blízkosti Babiš, celý jejich poslanecký klub působí jako surikaty,“ líčí šéf STAN a předvádí malou šelmu v pozoru. Při zmínce o spojení Pirátů a Starostů naopak akcentuje rozdíly, ale též snahu se dohodnout. „Není to láska, ale pragmatický sňatek,“ glosuje spojení obou partají.

Většina lidí se s ochotnými personami politické scény fotí, někteří přijdou debatovat o věcech, s nimiž nesouhlasí. I díky uvolněnému přístupu stranických šéfů však ke konfliktům nedochází; debaty jsou věcné a téměř všechny končí smířlivým podáním rukou.

Mumraji v kulisách žlutočerné výzdoby koalice přihlíží i třicetiletý Jiří, který se sám tituluje jako pracovník v IT. Stranických lídrů se prý na nic neptal, spíše poslouchal dotazy ostatních. „Líbí se mi ten nápad na legalizaci marihuany. Třeba moje babička ji používá k domácí léčbě,“ svěřuje se.

Rakušana se prý ptal, co si myslí o hnutí Přísaha Roberta Šlachty, které přijde Jiřímu zajímavé. Od šéfa STAN uslyšel, že jde o pochybný projekt s nejasným financováním. Komu to Jiří za týden ve volbách „hodí“, prý ještě sám neví, mítink mu v tom jasno neudělal. „Asi se rozhodnu až u urny,“ tvrdí.

Diskuse na náměstí se zájmem poslouchá i lékař František. Z politické nabídky před volbami je prý trochu nešťastný; považuje se za velmi pravicového člověka, který teď nemá koho volit. „Myslím, že úspěšnost vlád se ukáže až časem podle toho, kolik vzdělaných mladých lidí se jim podaří přilákat zpět do republiky,“ hodnotí. Ačkoliv mají Piráti a Starostové punc volby pro mladé, recept na obnovení důvěry nadějné mladé generace v český stát dle Františka nemají.

Pifka na toho se štulcama

Spojení obou partají dává v Olomouckém kraji smysl více než kdekoli jinde. Právě tady se odehrála jejich historicky první spolupráce. Optimisticky proto vidí volební výsledek i krajská šéfka hnutí STAN Jana Přecechtělová. „Tady tomu věřím, lidé nás znají,“ vykládá právě ve chvíli, kdy kolem ní prochází postarší dáma, jež si nedůvěřivě prohlíží Bartoše řečnícího na pódiu.

Nevěřícně kroutí hlavou a hlasitě si povzdechne. „Já bych ho odstřelila,“ prohodí směrem k Přecechtělové. Na otázku koho, odvětí, že „přece toho s těma štulcama“, což, jak Přecechtělová s úsměvem vysvětluje, mělo znamenat dredy.

To už ale mítink přichází o obě hlavní mužské hvězdy: Bartoš s Rakušanem se po dvou hodinách strávených v Olomouci vracejí do Prahy, do víru kolotoče předvolebních debat. Po jejich odjezdu se hraje divadelní představení, v němž Babiše, ministryni financí Alenu Schillerovou či předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka reprezentují jejich obří busty na hlavách herců. Příběh je veršovaný a premiéra líčí jako vychytralého dotačního parazita. Do vlády se trefuje i tzv. muzeum zmaru, které v přistaveném volebním autobuse vypočítává dle koalice největší zkraty Babišovy vlády – výměny ministrů zdravotnictví, zemřelé během pandemie koronaviru, kauzu otravy řeky Bečvy, dotace pro holding Agrofert a tak dále.

Právě současná vláda a postava jejího předsedy jsou tím, o čem nadcházející volby pro mnohé jsou: motivací není volit správně někoho, ale správně proti někomu. Čtvrteční mítink Pirátů a Starostů v Olomouci to jen podtrhl.