‚Nejste Bohové‘. Lidé na chodníku před hygienou v Ostravě vyjádřili svůj názor

Na začátku tohoto roku jsme byli my, organizátoři kulturních a jiných veřejných akcí, nuceni přistoupit na nová a nečekaná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.



Přistoupili jsme k nim s pokorou a zrušili dlouho připravované projekty, i když nás jejich příprava stála obrovské množství energie, práce a samozřejmě také peněz. Ačkoliv to pro nás všechny bylo bolestivé, i tak jsme se snažili pořádat alespoň to málo, co nám aktuální nařízení umožňovala.



Teď se situace ale ...změnila. Rozhodnutí Krajské hygienické stanice o zrušení akcí v Moravskoslezském kraji je pro nás všechny devastující. Stejně jako se z minuty na minutu zrušily akce v jednom regionu, mohou se stejně tak s okamžitou platností zrušit kdekoliv jinde. To je podle nás alarmující, protože takovou situaci nemůže žádný zodpovědný pořadatel riskovat.