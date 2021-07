Příjemné letní teploty občas o víkendu vystřídá přeháňka. Na jihu Moravy může být tropická noc

Třetí červencový víkend přinese průměrné letní počasí bez extrémů: denní teploty vesměs nepřesáhnou 27 °C, hlavně v neděli se mohou objevit přeháňky. Silnější bouřky ani přívalové deště, v posledních dnech časté, však meteorologové neočekávají.

Nadcházející volné dny tak budou co do teplot lákat k vodě, od věci není ani naplánovat si výlet třeba do hor. Nezapomeňte si ale přibalit lehkou bundu – dešťové přeháňky se mohou objevit kdekoli na území Česka.

Noc na sobotu bude velmi teplá, zejména na jižní Moravě se minimální teploty možná udrží nad hranicí 20 °C, což by znamenalo tzv. tropickou noc. Denní maxima se v nížinách dostanou ke 27 °C, v tisíci metrech na horách to bude kolem 19 °C. S celodenním slunečním svitem ale nelze počítat: obloha bude převážně oblačná až zatažená, místy se vyskytnou přeháňky. Foukat bude mírný vítr severních směrů.



Neděle přinese podobnou povětrnost jako první víkendový den, s maximálními teplotami opět do 27 °C. Pokud se vyskytnou srážky, stane se tak s největší pravděpodobností v první polovině dne, později by se měla obloha vybírat až na polojasno. Jen výjimečně by se mohly objevit bouřky, jejich přesnou polohu však není možné s předstihem lokalizovat.



Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Vodní plochy jsou vyhřáté

Dobré podmínky pro koupání a vodní sporty hlásí většina českých přehradních nádrží a rybníků. Teploty povrchové vrstvy vody se nejčastěji pohybují v příjemném intervalu 22 až 24 °C, vodní nádrže na Ostravsku hlásí vodu ještě o stupínek teplejší – tedy maximum, na které se vodní plochy v Česku obvykle dostávají. Z velkých nádrží je jako tradičně chladnější jen Lipno, kde má voda 20 °C.



Aktuální teploty českých nádrží se tak mnoho neliší od hodnot naměřených ve Středozemním moři – alespoň jeho západní a střední části. Například letoviska v Chorvatsku hlásí nejčastěji vodu o teplotě 25 °C, jižní Itálie či řecké ostrovy 26 °C. Výrazně teplejší je voda jako každé léto na východě Středomoří: moře v turecké Antalyi má tropických 29 °C, kolem Kypru 28 °C.



Uvedené prognózy vycházejí z veřejně dostupných meteorologických dat a pracují s pravděpodobnými údaji. Skutečný průběh počasí v budoucnu se může od prognózy lišit a autor příspěvku ani server www.lidovky.cz za případné odchylky nemohou nést odpovědnost.