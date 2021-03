Jak bude o víkendu: Studená fronta přinese mírné ochlazení, čekají se i přeháňky a na horách sníh

PRAHA Intenzivní pocit přicházejícího jara v sobotu a v neděli na chvíli přeruší chladnější a větrnější počasí, na hory se dokonce vrátí sněhové srážky. Chystáte-li se na výlet do přírody, naplánujte si jej spíše na neděli.

Povětrnost charakteristická pro samý začátek meteorologického jara: takové poměry nás čekají o nadcházejícím víkendu. Na obloze se vystřídá slunce, oblaka a místy i déšť (v horských polohách dokonce sněžení), maximální denní teploty vystoupí kousek nad 10 °C.

V noci na sobotu klesnou teploty v celém Česku k bodu mrazu, do záporných hodnot se dostanou jen na horách. Studená fronta, které bude během dne postupovat nad Českem od západu, pak způsobí, že počasí přes den bude odlišné v Čechách a na Moravě. Zatímco do západní poloviny republiky dorazí oblačnost a následně i přeháňky (v polohách zhruba nad 800 metrů sněhové) již po ránu či dopoledne, na Moravě se příchod fronty projeví až později odpoledne či navečer. Srážek by nemělo být mnoho, v řádu jednotek milimetrů.

V porovnání s pátkem způsobí studená fronta pokles teplot: zatímco v západních Čechách denní maxima dosáhnou jen kolem 10 °C, na východní Moravě může být kolem poledne až o 6 stupňů tepleji. S postupem chladné vlny začne od západu citelně foukat, vítr dosáhne v nárazech rychlosti až 15 m/s. To samozřejmě výrazně sníží pocitovou teplotu.

V neděli bude počasí stabilnější, s vyrovnanými teplotami na celém území republiky. Tedy s ránem o něco chladnějším než v sobotu – minima se dostanou těsně pod nulu i v nízko položených oblastech, s výjimkou jižní Moravy –, během dne pak teploměr ukáže maximálně na 8 až 12 °C. Na hřebenech severních hor ale zůstanou teploty jen těsně nad nulou. Na obloze bude nejčastěji oblačno, místy i polojasno, a stále bude od západu foukat, byť již mírněji než první víkendový den. Srážky se neočekávají.

Začátkem příštího týdne by se podle meteorologických modelů známých v době publikace tohoto příspěvku mělo výrazně oteplit a měla by převládat polojasná, respektive jasná obloha. Pokud se tato prognóza vyplní – předpovědi na více dnů dopředu je ale třeba brát s velkou rezervou! –, tak by se denní teploty ve středu mohly přiblížit dvaceti stupňům Celsia. To by znamenalo dosud nejteplejší den tohoto kalendářního roku.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Na horách stále zůstává hodně sněhu

Ač to pohledem z okna v Praze, Brně či Plzni nevypadá, zejména na severních horách leží poměrně silná sněhová pokrývka. Hřebeny Krkonoš či Jeseníků mají přes metr sněhu, z obsluhovaných meteorologických stanic ho hlásí nejvíce Lysá hora v Beskydech (116 cm). V Krušných horách a ve vyšších polohách Šumavy leží kolem půl metru sněhu. Hlavně na severních pohořích může během soboty ještě pár centimetrů připadnout. Naopak na vnitrozemských vrchovinách již sníh roztál.

Kdo má to štěstí a může v rámci povoleného perimetru pohybu vyrazit na výlet do přírody, bude se k tomu lépe hodit neděle, kdy počasí bude stabilnější. Aktuální podmínky v cílové oblasti si můžete zkontrolovat např. pomocí webových kamer Českého hydrometeorologického ústavu.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.